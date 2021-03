Coronanieuws: eerste proeffestival van Fieldlab van start

Foto van een dancefestival voor coronatijd (foto: ANP 2011/Michel van Bergen) vergroot

Ook deze zaterdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Festivalgangers verzamelen zich zaterdag op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen voor het eerste proeffestival van Fieldlab Evenementen.

Ondanks eerdere waarschuwingen blijft een groep huisartsen coronapatiënten medicijnen voorschrijven waarvan de werking niet is bewezen.

03.30 - Eerste proeffestival Fieldlab van start

Festivalgangers verzamelen zich zaterdag op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen voor het eerste proeffestival van Fieldlab Evenementen. Daar wordt tijdens een dancefestival met zo'n 1500 bezoekers getest hoe zo'n evenement in coronatijd weer veilig kan plaatsvinden. Op dezelfde locatie vindt zondag een popfestival plaats. Eigenlijk zouden de festivals vorig weekend worden gehouden, maar ze werden een week opgeschoven vanwege de regen en windstoten.

03.21 - Huisartsen schrijven nog steeds onbewezen coronamedicijnen voor

Ondanks eerdere waarschuwingen blijft een groep huisartsen coronapatiënten medicijnen voorschrijven waarvan de werking niet is bewezen, is te lezen in het AD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke bijwerkingen en kondigteen onderzoek aan. Een groepje artsen rond de Meijelse huisarts Rob Elens schrijft nog altijd het antimalariamedicijn hydroxychloroquine en het antischurftmiddel ivermectine voor aan coronapatiënten.

23.20 - Patiëntenorganisaties ALS en Duchenne zijn vertraging inenten beu

De patiëntenorganisaties ALS Patients Connected en Duchenne Parent Project zijn het wachten op een vaccinatie tegen het coronavirus beu. Ze willen dat minister Hugo de Jonge mensen die aan deze progressieve spierziekten lijden met voorrang voorziet van een prik. Ze wijzen erop dat het ministerie eerst meldde dat deze mensen half februari aan de beurt waren. Daarna schreef De Jonge dat ze in week 9 gevaccineerd zouden worden, maar dit gebeurde niet.

