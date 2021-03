Indoor Brabant naar april wanneer paardenvirus zich niet verder verspreidt

Toch paardensport in de Brabanthallen? vergroot

The Dutch Masters, zoals Indoor Brabant nu heet, wordt toch nog dit voorjaar gehouden. Het paardensportevenement, in Den Bosch, dat onlangs werd afgelast wegens de uitbraak van een virus, is nu voor 23 tot en met 25 april gepland. De organisatie houdt nog wel een slag om de arm.

Wanneer het rhinopneumonievirus zich toch verder verspreidt, dan is het echt einde oefening voor dit jaar. Het hippisch spektakel wordt sowieso zonder publiek afgewerkt.

FEI verbood wedstrijden

Eind vorige maand werd bekend dat het virus had toegeslagen op een groot concours in de Spaanse stad Valencia. Het ging om de ergste variant, die bij paarden tot verlamming en zelfs de dood kan leiden. Enkele dagen later besloot de internationale paardensportfederatie, de FEI, om voorlopig een streep te halen door internationale concoursen. Ook The Dutch Masters werd hierdoor zwaar getroffen, enkele weken voordat de editie 2021 zou beginnen. Vorig jaar was corona op het allerlaatste moment spelbreker voor het evenement in Den Bosch.

Hoewel de coronacrisis nog niet ten einde is, werd in januari dit jaar besloten Indoor Brabant toch door te laten gaan, maar zonder publiek. De organisatie kon niet bevroeden dat een paardenvirus roet in het eten zou gooien. Na overleg met allerlei organisaties en betrokken dierenartsen van de FEI en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is nu alsnog een oplossing gevonden.

Veiligheid staat voorop

"De organisatie zal de komende weken alle ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen. De prioriteit zal onder alle omstandigheden de veiligheid van zowel de deelnemers als de paarden zijn. Om niet alleen coronaproof, maar ook rhinoproof te werken, wordt overlegd welke maatregelen nodig zijn", zo laat ze in een persbericht weten. Volgens haar hebben ruiters positief gereageerd op de verplaatsing. Én omdat The Dutch Masters hoog staat aangeschreven én omdat ze de afgelopen weken amper wedstrijdervaring hebben kunnen opdoen. Vooral dat laatste is van belang, omdat later dit jaar, normaal gesproken, in Tokyo de Olympische Spelen worden gehouden.

Liefhebbers van dressuur én springen kunnen alle wedstrijd in de Brabanthallen live volgen via diverse kanalen. Het programma is vergelijkbaar met de plannen die de organisatie voor ogen had toen ze ervanuit ging dat het evenement van 12 tot en met 14 maart zou plaatsvinden.

