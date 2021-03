Coronanieuws: hoogste aantal besmettingen (7668) sinds 8 januari

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze zaterdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen waren zaterdagochtend 306 coronapatiënten opgenomen, zo maakte het ROAZ bekend.

De voorbije 24 uur zijn 27 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen, twee overleden het afgelopen etmaal.

Chef de mission Pieter van de Hoogenband snapt dat buitenlandse fans niet welkom zijn tijdens de Olympische Spelen in Tokyo.

16.25 - Iets meer coronapatiënten in de ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is heel licht opgelopen sinds gisteren. Momenteel behandelen de ziekenhuizen 2047 mensen vanwege het coronavirus. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Een dag eerder waren dat er 2041.

Het aantal patiënten op de intensive cares steeg met 23 naar 602. Dat aantal schommelde anderhalve week lang tussen de 550 en 600. In de maand daarvoor ging het ook redelijk stabiel heen en weer, maar dan tussen de 500 en 550. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1445 coronapatiënten. Dat zijn er 17 minder dan op vrijdag.

Wel namen ziekenhuizen veel nieuwe patiënten op. In het afgelopen etmaal belandden 322 mensen vanwege een coronabesmetting op een verpleegafdeling of intensive care, 39 meer dan een dag eerder. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is hoger dan vorige week.

15.30 - Meer dan 7600 positieve gevallen

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7668 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in een dag sinds 8 januari. Een etmaal eerder ging het om 7425 nieuwe gevallen. Het aantal nieuwe coronagevallen was de laatste tijd vrij stabiel. In Amsterdam zijn de afgelopen 24 uur 324 inwoners positief getest, in Eindhoven 158. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 18. Van donderdag op vrijdag waren dat er 46. Zondag of maandag overstijgt het totaal aantal bevestigde coronagevallen de 1,2 miljoen, is de verwachting.

14.45 - Vrouwenhockeytopper afgelast door corona

De topper in de hoofdklasse bij de hockeysters tussen SCHC en Den Bosch gaat zondag niet door vanwege een aantal coronagevallen binnen de selectie van SCHC. Een aantal speelsters heeft positief getest, anderen zitten uit voorzorg in quarantaine. Aangezien de thuisclub minstens zes speelsters mist, heeft de hockeybond op verzoek van de club uit Bilthoven de wedstrijd verplaatst naar donderdag 22 april. Den Bosch gaat na twaalf wedstrijden aan kop in de hoofdklasse. SCHC is derde met vier punten minder. Omdat beide teams een druk competitieprogramma hebben en Den Bosch begin april meedoet aan de finaleronde van de Euro Hockey League, kan het duel pas over een maand worden ingehaald.

14.15 - Betogers bezorgen politie in Amsterdam werk

De politie in Amsterdam heeft al de hele middag de handen vol aan demonstranten. Een grote groep betogers is op de Leidsekade ingesloten door de Mobiele Eenheid. De betogers trokken even daarvoor vanaf het Museumplein door de stad, nadat ze door waterkanonnen van de politie kletsnat waren gespoten. Er is al een aantal keren een noodbevel afgekondigd. De naar schatting 250 demonstranten waren op het Museumplein bijeengekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Aangezien dit niet was aangemeld, werd het verboden en greep de politie in. De betogers groep is samengekomen onder de noemer Worldwide Demonstration March en roept onder meer "Liefde, vrijheid, geen dictatuur."

13.45 - Begrip voor weren buitenlandse fans

Hoe jammer ze het ook vinden, de chefs van de Nederlandse sportteams voor de Olympische en Paralympische Spelen hebben begrip voor het besluit van Japan om buitenlandse toeschouwers komende zomer te weren. "Deze beslissing komt niet als een verrassing. Als je kijkt naar de huidige situatie in de wereld en de voorbereidingen in Japan, dan voelen we wel dat ieder risico wordt uitgesloten", zegt Pieter van den Hoogenband uit Geldrop, chef de mission van de olympische ploeg. Japan hoopt de risico's op verspreiding van het coronavirus te beperken door alleen sportliefhebbers uit eigen land op de tribunes te laten plaatsnemen.

13.30 - Memphis Depay kan meedoen met Oranje

Het Nederlands elftal kan bij de start van de WK-kwalificatie gewoon beschikken over Memphis Depay. De Franse overheid heeft een uitzondering gemaakt op de verplichte quarantaineregeling voor inwoners die naar een land buiten de Europese Unie moeten. Dat geldt ook voor de aanvaller van Olympique Lyon. De voormalige PSV'er had vrijdag zowel op een persconferentie als via sociale media de Franse overheid opgeroepen om naar Nederland te mogen gaan. Met Depay (in 59 interlands goed voor 21 treffers) speelt Oranje woensdag uit tegen Turkije, zaterdag thuis tegen Letland en 30 maart uit tegen Gibraltar.

11.51 - Olympische Spelen zonder buitenlandse toeschouwers

Bij de Olympische Spelen van komende zomer in Japan zijn definitief geen buitenlandse toeschouwers welkom. Het organisatiecomité bracht dat zaterdag naar buiten na overleg met de Japanse autoriteiten en het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De Japanners zien het vanwege het coronavirus niet zitten om publiek vanuit de hele wereld te ontvangen op het mondiale sportevenement. De Nederlandse reisbureaus ATPI en Zoover hebben bij elkaar ongeveer 15.000 toegangsbewijzen verkocht voor de Zomerspelen. Daarnaast hebben ze ruim vijfhonderd zogeheten pakketreizen verkocht, inclusief vlucht, hotel en eventuele uitstapjes ter plaatse.

11.06 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen waren zaterdagochtend 306 coronapatiënten opgenomen, 34 minder dan vrijdag. Dat maakte het ROAZ zaterdagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur zijn 27 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Daar staat tegenover dat 32 coronapatiënten uit de Brabantse ziekenhuizen ontslagen werden. Twee werden overgeplaatst en twee coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal.

10.35 - The Dutch Masters verschoven naar april

Als het meezit, kan The Dutch Masters, zoals Indoor Brabant nu heet, dit voorjaar toch plaatsvinden. Het hippische evenement werd onlangs afgelast wegens het uitbreken van een dodelijk virus onder paarden. De organisatie van het prestigieuze concours in de Brabanthallen in Den Bosch hoopt dat het alsnog kan doorgaan van 23 tot en met 25 april.

10.30 - 'EU kan export vaccins AstraZeneca verbieden'

Als AstraZeneca niet genoeg coronavaccins levert aan de Europese Unie, kan de EU de export ervan aan andere landen verbieden. Dat dreigement heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen nog eens duidelijk geuit in een interview dat is verschenen in de Duitse kranten van mediabedrijf Funke.

09.49 - Mannen negeren avondklok in Raamsdonksveer

Twee dronken mannen zijn vrijdagavond bekeurd in Raamsdonksveer omdat ze zich niets aantrokken van de avondklok. Toen agenten hen wilden bekeuren, liep de situatie uit de hand. Een agent kreeg een kopstoot. De twee zijn vastgezet.

09.17 - Onderzoek Sportraad Meierijstad

Een derde van de verenigingen in de gemeente Meierijstad geeft aan dat - als de sport beperkt blijft na 31 maart 2021 - de coronamaatregelen een bedreiging vormen voor het voorbestaan. Dit blijkt uit een onderzoek van Sportraad Meierijstad. De terugloop in ledental lijkt wel mee te vallen, bij zowel binnen- als buitensporten. Ongeveer vijftien procent van de verenigingen geeft aan in het eerste halfjaar van 2021 niet meer aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De verenigingen met vijfhonderd tot duizend leden zijn de eersten die ernstige financiële problemen verwachten. Het merendeel daarvan is een buitensportvereniging.

Een infographic van het onderzoek van Sportraad Meierijstad vergroot

08.42 - Eigenaar sportwinkels vreest het ergste

“Het is vijf over twaalf.” Dit heeft de eigenaar van de Intersport-filialen in Valkenswaard en Veldhoven laten opnemen in een paginagrote advertentie die veel regionale en landelijke kranten deze zaterdag plaatsen. Filiaalhouder Van den Broek baalt ervan dat bijna 27 jaar na de opening van zijn zaak in Veldhoven de deuren al maanden dicht zijn. De belangen van onder meer zijn bedrijf worden behartigd door Euretco/EK. ‘Valt er in de winkelstraat straks nog wat te kiezen?’, vraagt de belangenorganisatie zich in de advertentie af, met een knipoog naar de Tweede Kamerverkiezingen eerder deze week. Euretco neemt het op voor 1500 zelfstandige ondernemers in ons land. Hier vallen onder meer kleding- en woonwinkels onder.

03.30 - Eerste proeffestival Fieldlab van start

Festivalgangers verzamelen zich zaterdag op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen voor het eerste proeffestival van Fieldlab Evenementen. Daar wordt tijdens een dancefestival met zo'n 1500 bezoekers getest hoe zo'n evenement in coronatijd weer veilig kan plaatsvinden. Op dezelfde locatie vindt zondag een popfestival plaats. Eigenlijk zouden de festivals vorig weekend worden gehouden, maar ze werden een week opgeschoven vanwege de regen en windstoten.

Foto van een dancefestival voor coronatijd (foto: ANP 2011/Michel van Bergen) vergroot

03.21 - Huisartsen schrijven nog steeds onbewezen coronamedicijnen voor

Ondanks eerdere waarschuwingen blijft een groep huisartsen coronapatiënten medicijnen voorschrijven waarvan de werking niet is bewezen, is te lezen in het AD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke bijwerkingen en kondigteen onderzoek aan. Een groepje artsen rond de Meijelse huisarts Rob Elens schrijft nog altijd het antimalariamedicijn hydroxychloroquine en het antischurftmiddel ivermectine voor aan coronapatiënten.

23.20 - Patiëntenorganisaties ALS en Duchenne zijn vertraging inenten beu

De patiëntenorganisaties ALS Patients Connected en Duchenne Parent Project zijn het wachten op een vaccinatie tegen het coronavirus beu. Ze willen dat minister Hugo de Jonge mensen die aan deze progressieve spierziekten lijden met voorrang voorziet van een prik. Ze wijzen erop dat het ministerie eerst meldde dat deze mensen half februari aan de beurt waren. Daarna schreef De Jonge dat ze in week 9 gevaccineerd zouden worden, maar dit gebeurde niet.

