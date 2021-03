Buurman schrikt van brand op camping: 'Ik zag metershoge vlammen'

De buurman van de uitgebrande chalet werd wakker van de vlammenzee (foto: Ista van Galen). vergroot

De schrik sloeg hem zondagochtend vroeg om het hart. Een bewoner van camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel hoorde rond zes uur een 'flinke knal' en toen hij in zijn pyjama naar buiten liep, zag hij de chalet van zijn buurman in brand staan.

"Ik zag metershoge vlammen", vertelt hij. "Ze kwamen zo hoog als de boomtoppen! Ik heb toen meteen de brandweer gebeld. In dat chalet woont namelijk een man met twee kinderen en we wisten niet of die aanwezig waren."

Onderzoek

Maar toen hij ging kijken, zag hij de auto van die man niet staan. Er was nog wel even onzekerheid omdat de fiets van de dochter er stond. "Maar na een halfuur kregen we contact met hen en bleek dat ze gelukkig niet in dit chalet waren." Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht.

De vele rook die bij de brand vrijkwam, had nog wel gevolgen voor een aantal bewoners van het park. Sommigen van hen moesten tijdelijk hun chalet uit en ergens anders verder slapen.

Nieuw vakantiepark

Op de plaats waar nu nog camping De Zwarte Bergen staat, gaat Landal GreenParks binnenkort een nieuw vakantiepark bouwen. Een hoogwaardig luxe park met 340 recreatiehuisjes en zogenoemde centrumvoorzieningen. Landal speelt hiermee in op de sterk toegenomen vraag naar binnenlandse vakanties vanwege het coronavirus.

In dat park komen vakantiehuizen te staan voor twee tot en met twintig mensen. Ook worden er speciale kinderbungalows gebouwd voor gezinnen en bungalows die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Jarenlang onderwerp van discussie

Camping De Zwarte Bergen was jarenlang onderwerp van discussie bij de gemeente Bergeijk. Eigenaar Paul van Os wilde stoppen met de camping en er iets nieuws van maken. Tijdens de zogenoemde transitieperiode stelde hij verschillende opties voor, waaronder een plan om driehonderd arbeidsmigranten op deze locatie te huisvesten, om zo het verlies te beperken. Maar toen de gemeente liet weten dat dit gebied een recreatieve functie zou blijven houden, liet hij dit plan snel varen.

Wachten op privacy instellingen...

De restanten van de chalet in Luyksgestel (foto: Ista van Galen). vergroot

Bij daglicht is de schade op de camping in Luyksgestel goed te zien (foto: Ista van Galen). vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.