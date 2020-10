Nieuw vakantiepark in Luyksgestel, in plaats van veelbesproken camping De Zwarte Bergen

Landal GreenParks bouwt een nieuwe vakantiebestemming bij Luyksgestel. Het gaat om een hoogwaardig luxe park met 340 recreatiehuisjes en zogenoemde centrumvoorzieningen. Landal speelt hiermee in op de sterk toegenomen vraag naar binnenlandse vakanties vanwege het coronavirus.

In het park komen vakantiehuizen te staan voor twee tot en met twintig mensen. Ook worden er speciale kinderbungalows gebouwd voor gezinnen en bungalows die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Het park krijgt verder een cirkelvormig hoofdgebouw, waarin onder meer de receptie, het restaurant, een indoor speelparadijs en een overdekt zwembad een plekje krijgen. Volgens algemeen directeur Dirk Anbeek van Landal GreenParks zal het complex in Luyksgestel 'gasten aanspreken die gesteld zijn op natuur, rust en ruimte'.

De Zwarte Bergen

Het nieuwe park in Luyksgestel komt op de plek waar camping De Zwarte Bergen was gevestigd. Die camping was jarenlang onderwerp van discussie bij de gemeente Bergeijk. Eigenaar Paul van Os wilde stoppen met de camping en er iets nieuws van maken. Tijdens de zogenoemde transitieperiode stelde hij verschillende opties voor, waaronder een plan om driehonderd arbeidsmigranten op deze locatie te huisvesten, om zo het verlies te beperken. Maar toen de gemeente liet weten dat dit gebied een recreatieve functie zou blijven houden, liet hij dit plan snel varen.