Sem keek ooit met bakje chips naar The Voice en staat nu zelf in de finale

Wachten op privacy instellingen... Sem Rozendaal uit 's-Gravenmoer wil The Voice of Holland winnen Volgende Vorige vergroot 1/2 Sem Rozendaal wil The Voice winnen

Met zijn doorleefde stem en grote bos haar zit hij achter de piano in zijn ouderlijk huis in ’s Gravenmoer. Hij klinkt als een oude rocker die het allemaal al heeft gezien. Maar achter deze piano zit de achttienjarige Sem Rozendaal, die zich opmaakt voor de finale van The Voice of Holland, komende vrijdag.

Janneke Bosch & Jan Waalen Geschreven door

Dat hij het tot de finale heeft geschopt, is niet zo vreemd. Er lijkt muziek door Sems aderen te stromen. “Muziek is echt een uitlaatklep voor me. Voor andere jongens is dat misschien voetballen. Dat heb ik ook geprobeerd, maar dat kon ik niet zo goed", zegt hij lachend.

"Als kind zat ik al met een bakje chips op de bank naar The Voice te kijken."

Zijn muzikale inborst liet zich al vroeg zien. “Als kind zat ik al ’s avonds met een bakje chip naar The Voice te kijken”, vertelt hij. En in plaats van op voetballen, zat Sem op gitaarles. Die piano heeft hij zichzelf eigen gemaakt. In het huis van zijn ouders heeft hij inmiddels een eigen studiootje, waar een stuk of zes gitaren staan en een keyboard. Het is de plek waar de tiener zijn eigen muziek schrijft en opneemt. Het zit hem in het bloed. Ook letterlijk: hij is de achterkleinzoon van volkszanger Jantje Koopmans. Al bedient Sem zich van een ander repertoire.

Toch was hij niet meteen overtuigd van zijn eigen kunnen. "De blinde audities waren heel speciaal”, herinnert Sem zich. “Niet alleen je ouders, je vrienden en opa en oma blijken het goed te vinden wat je doet", zegt hij, “maar ook de juryleden.” Vervolgens zong hij zich een weg door de liveshows en de halve finale. Vrijdag is de apotheose, in de finale.

"Ik zing gewoon een liedje, net als thuis in de keuken."

Thuis, achter zijn piano in ’s Gravenmoer, klinkt de rasperige stem van de jonge Sem vol en ontspannen. Hij doet denken aan een jonge Bruce Springsteen. Die ontspanning wil hij ook mee het podium op nemen. "Ik moet blijven denken: okay, ik zing gewoon een liedje, net als thuis in de keuken." Zo hoopt hij zichzelf een beetje tot kalmte te manen. "Ik moet me vrij voelen en niet de spanning de overhand laten nemen."

Want spanning is er genoeg. De meeste klasgenoten houden zich nu bezig met hun eindexamens. Maar Sem laat die maar even voor wat ze zijn. Van zijn school mag hij ze later inhalen. "Ik leef nu in een The Voice-bubbel. De dag na de halve finale stond ik alweer in de studio om een single op te nemen." Dat nummer wordt uitgebracht als hij uiteindelijk The Voice weet te winnen.

De rest van de week is niet minder druk voor de jonge artiest: opnames voor een introductiefilmpje, styling, repeteren, naar Hilversum voor de shows. "Een week is kort, ik probeer even te ontspannen en te aarden, maar ik moet meteen weer gefocust zijn op de volgende show."

Vrijdag is voorlopig de laatste. In de finale strijdt hij samen met Dani, Jasper en de Brabantse Nienke uit Loon op Zand voor de winst. Al hoopt Sem natuurlijk dat dit pas het begin is. "Hoe mooi zou het zijn om dit altijd te mogen doen?"

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.