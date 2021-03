Klaas Otto is in het buitenland en mag niet terugvliegen voor proces

Archieffoto vergroot

De nieuwste rechtszaak tegen Klaas Otto (53) is maandag uitgesteld. De oprichter en oud-leider van motorclub No Surrender mag om medische redenen niet terug naar huis en dus ook niet naar de rechtbank, zegt zijn advocaat. Wat er met de Bergenaar aan de hand is, dat is onduidelijk. De zaak tegen vier anderen gaat wél gewoon door.

Het proces gaat over de gijzeling en zware mishandeling van een clublid op 6 mei 2016. Die dag was in Bergen op Zoom de uitvaart van de vader van een No Surrenderlid. Honderden clubleden waren daarbij. Tijdens de ceremonie op de begraafplaats aan de Mastendreef werd één van de leden meegenomen naar een bos langs de A58 bij Bergen op Zoom. Daar werd de man afgetuigd. Hij liep diverse botbreuken op. Klaas Otto was volgens het OM opdrachtgever.

De verdachten ontkennen alle beschuldigingen en zeggen dat ze hebben gehoord dat hij een motorongeluk heeft gehad.

Vliegtickets

Maandagochtend moest het proces van start gaan. Maar Otto ontbrak. Zijn advocaat legde uit waarom. “Otto zit in het buitenland en moet nog aan tickets komen”, was de boodschap van advocaat Louis de Leon. Meer wilde hij er niet over zeggen. In ieder geval niet zo in het openbaar.

De advocaat vroeg daarom aan de rechtbank om het verhaal toe te lichten achter gesloten deuren in verband met de 'medische details' en de privacy. De rechtbank ging daarmee akkoord.

Medisch

De advocaat wilde ook na de besloten sessie niet zeggen waar Otto is. "Hij mag niet weg daar vanwege zijn medische situatie", is het enige wat hij kwijt wilde. “Het zou ook zo maar kunnen zijn dat hij er woensdag weer is".

Wat Otto in het buitenland doet en wat hij mankeert is niet bekend gemaakt. Hij zou geen corona hebben. Het ligt het meest voor de hand dat Otto nog niet vervoerd kan worden of mag reizen, omdat hij herstelt van een operatie.

Hartklachten

Van Otto is bekend dat hij al jaren kampt met hartklachten en dat hij ook problemen heeft met zijn ogen. In voorgaande rechtszaken werd dat gewoon openlijk besproken. Waarom het nu ‘geheim’ is, blijft een raadsel.

De rechtbank besloot de zaak van Otto een week uit te stellen. “We gaan verder met zijn vieren. En we doen nog wel een poging om zijn zaak volgende week te behandelen maar zal afhangen van zijn gezondheidstoestand om naar Nederland te komen, ” zei de rechtbankvoorzitter.

Daarop reageerden twee andere advocaten onmiddellijk. Ze vroegen óók om uitstel van de zaak. Ze wezen erop dat alle zaken verband houden en dat ook Otto er meer licht op kan werpen.

Maar de rechtbank vond dat alles gewoon door kon gaan. en dat de zaak van Otto dan later volgt. De verdachten die ook bij de mishandeling zouden zijn geweest komen uit Vlijmen, Nieuwerkerk aan den IJssel en Amsterdam.

Klaas Otto heeft vooral eind 2020 veel rechtszalen van binnen gezien. Er liepen drie rechtszaken en daaruit vloeiden ook twee veroordelingen.

