Klaas Otto weer veroordeeld, nu voor leiden motorclub No Surrender

Klaas Otto is voor de tweede achtereenvolgende dag veroordeeld. Nu omdat hij de baas was van motorclub No Surrender. Het OM en de rechtbank zien dat als een misdaadorganisatie. Daarom krijgt hij 2,5 jaar cel.

Dat komt bovenop de celstraf die hij donderdag al kreeg. De rechtbank in Breda legde zes maanden celstraf op voor beïnvloeding van getuigen in zijn strafzaken.

Motorclub

Deze rechtszaak speelde voor de rechtbank in Groningen. Dat was omdat de motorclub later werd geleid door verdachten uit het noorden van het land.

Tegen Otto (53) was drie jaar geëist. De Bergenaar was in 2013 oprichter van de motorclub die zijn oorsprong in West-Brabant had. Met de aansluiting van diverse chapters van Satudarah groeide de club daarna heel snel en werd wereldwijd actief. De club kreeg eigen regels zoals zwijgplicht (tegenover de politie) en interne straffen zoals boetes.

Otto vertrok naar eigen zeggen in februari 2016. Na zijn arrestatie in de zomer was zijn rol uitgespeeld.

In 2019 verbood de civiele rechter in Assen de club. Er loopt nog een hoger beroep in Leeuwarden. Ook de strafrechter in Groningen noemde de motorclub vrijdag 'ondermijnend'.

Otto was 'boegbeeld'

Volgens de rechtbank was het geen club die alleen maar toertochten organiseerde, zoals Otto had gezegd. De rechtbank noemde Otto 'boegbeeld' van de organisatie en de centrale leider die zag welke leden er binnen kwamen en controle had over alles.

Tijdens de ruim twee jaar dat Otto 'De Generaal' was, behoorden misdrijven tot de 'gebruikelijke gang van zaken', staat in het vonnis.

Diverse clubleden gingen in de loop der jaren de fout in en werden veroordeeld. Ze maakten zich volgens de rechter schuldig aan 'plegen van intimidatie, (ernstig) geweld en handel in verdovende middelen'.

Enkelband

Otto heeft zijn straf van zes jaar voor witwassen en afpersing grotendeels uitgezeten en loopt nu rond met een enkelband. Hij was niet bij de uitspraak. Ook de andere voormalige kopstukken ontbraken.

De rechtbank Noord-Nederland, zoals hij officieel heet, deed uitspraak tegen in totaal vier (voormalige) kopstukken van No Surrender.

Captain Henk

De hoogste straf was geëist tegen Henk Kuijpers (56) uit Emmen, alias Captain Henk. Zijn rol was het grootst volgens het OM. Hij maakte zich schuldig aan mishandeling, diefstal en afpersing. Het OM vroeg om twaalf jaar, de rechtbank legde hem tien jaar cel op. Hij moet worden opgepakt en meteen de cel in, bepaalde de rechtbank.

Tegen Theo ten V. (75) uit het Drentse Klazienaveen was zes jaar geëist. Ten V. was de rechterhand van Captain Henk en kreeg vier jaar gevangenisstraf. En tegen Rico R. (45) uit Hulst was vier jaar de eis. De Zeeuwse verdachte kreeg ook vier jaar gevangenisstraf. R. leidde de motorclub na het vertrek van Otto. Ook hij moet weer terug de cel in.

Dan was er ook nog Fred W. (62) uit Sneek. Een ondernemer die No Surrender inzette bij zakelijke problemen. Hij kreeg twee jaar cel.

Er volgt vrijwel zeker hoger beroep.

