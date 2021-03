De gestolen pony van Hans is nog niet terug, tips leveren niks op

Eigenaar Hans Hendrikx. vergroot

De in Lierop gestolen bejaarde pony Enterprise houdt de gemoederen van paardenliefhebbers flink bezig. Op internet gaan foto's en tips van mensen rond die denken de vermiste pony te hebben gezien. Daarnaast krijgt eigenaar Hans Hendrikx ook concrete aanwijzingen.

Zo kreeg hij zondag een telefoontje uit Sprundel. "Een meisje tipte ons dat Enterprise in een weiland stond in de omgeving van Sprundel. De Shetlandpony in het weiland zou wel heel erg lijken op Enterprise. Ik ben er samen met mijn vrouw Mien direct naartoe gereden", vertelt Hans. Eenmaal bij het bewuste weiland was een blik op de pony al voldoende. "Het was hem niet."

Op sociale media wordt er volop meegedacht. Ook bij Omroep Brabant kwamen meerdere tips en foto's van Shetlandpony's binnen. Hans over een van die foto's: "Ik zag het het al aan de hoeven dat hij het niet was. We hadden de hoeven net laten behandelen. Bovendien was het een merrie en Enterprise is een hengst." Hans twijfelt wel of hij Enterprise ooit nog terug zal zien. "Ik heb er een hard hoofd in."

Inmiddels heeft Hans de lokale media ingeschakeld. Ook alle dierartsen in de omgeving van Lierop zijn op de hoogte gebracht. "Mochten ze bij een oude pony met mankementen worden geroepen, dan moeten ze het chipnummer noteren en de politie waarschuwen. Dat zouden ze doen. ", licht hij toe. Voor het vlees hebben hem zeker niet gestolen, beweert Hans. "Vijftig meter verderop staan twaalf pony's die in een veel betere conditie verkeren."

Enterprise verdween precies een week geleden, op maandag, vanuit het weiland in Lierop waar hij zijn oude dag doorbracht. Het hek was opengebroken. Hans vermoedt dat de daders het dier 'een beter leven wilde geven' omdat Enterprise een verwaarloosde indruk maakte. "Dan gaan ze hem misschien borstelen om de loszittende haren te verwijderen, maar dat lost de natuur zelf op. Het is zijn isolatie en dat is belangrijk voor de pony. Ik denk dat hij misschien al wel geschoren zal zijn. Aan het chipnummer kan ik hem nog identificeren. Bovendien kan Enterprise last van heimwee krijgen. Zeker op zijn leeftijd."

