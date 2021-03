Lage huizenprijs brengt Sjoerd uit Spijkenisse naar Standdaarbuiten

Anneliese, Sjoerd en dochtertje Yara. vergroot

Sjoerd Beukers en zijn vrouw Anneliese zijn vanaf oktober Brabanders. Op dit moment wonen ze in Spijkenisse, Zuid-Holland. Een combinatie van rust en relatief lage huizenprijzen brengt ze nu naar West-Brabant.

De huizenprijzen stegen vorig jaar tot recordhoogten. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster en het CBS. In Brabant is de gemeente Vught koploper. Huizen werden daar voor gemiddeld 482.100 euro verkocht. In West-Brabant zijn de prijzen relatief laag. De top drie: gemeenten Steenbergen (258.600), Bergen op Zoom (278.800) en Roosendaal (284.000). In de gemeente Moerdijk, waar Standdaarbuiten onder valt, ligt de gemiddelde prijs op 286.000 euro.

"We zijn vaak buiten de boot gevallen."

Van de prijzen in West-Brabant profiteren Sjoerd, Anneliese en hun dochtertje Yara van 2 jaar. Hun dochter willen ze laten opgroeien in een vriendelijkere en rustigere omgeving. Dat is de reden dat ze een jaar geleden begonnen aan hun zoektocht. Het huis in Standdaarbuiten is dus niet het eerste huis waar ze op bieden. “We zijn heel vaak buiten de boot gevallen.”

Het vorige huis waar Sjoerd en Anneliese op boden was ook in Brabant, in Fijnaart. Daar overboden ze met 12.000 euro, maar dat was lang niet genoeg. “De mensen die het gekocht hebben zaten daar ver boven.”

"We waren blij verrast over hoe aardig de mensen zijn."

Sjoerd is blij met het huis waar hij nu in gaat wonen. “Het is een twee-onder-een-kap met 300 vierkante meter grond. Als je dit huis op zou pakken en in Spijkenisse zou neerzetten, kunnen wij het niet meer betalen.”

De omgeving waar ze nu komen te wonen heeft ze verrast. “We zijn van tevoren in de buurt gaan kijken. We waren blij verrast over hoe aardig de mensen zijn, over het dorpse karakter."

"Vanaf Standdaarbuiten zit ik met vijf minuten op de snelweg."

Vanaf oktober woont Sjoerd wel nog verder van zijn werk in Leiden. Al valt de extra tijd die hij moet uittrekken om daar te komen mee: “Ik doe er twintig minuten over om Spijkenisse uit te komen. Vanaf Standdaarbuiten zit ik met vijf minuten op de snelweg.” Daarnaast verwacht hij best vaak thuis te werken.

Anneliese werkt bij een supermarkt en gaat kijken of ze in een een filiaal in de buurt van hun nieuwe huis terechtkan. “Als dat niet lukt, is ze 35 minuten onderweg met de auto straks.”

