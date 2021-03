Zo zingen we de coronacrisis uit: 'Ben dankbaar voor wat wél weer kan'

Psychologe Najla Edriouch (Foto: Archief). vergroot

De komende tijd zullen meer mensen psychische problemen krijgen, omdat de coronamaatregelen nog niet versoepeld worden. Dat denk de Bossche psycholoog Najla Edriouch. Toch is ze blij dat er voor de lange termijn wel perspectief is. Net als anderen deskundigen ziet ze de komende weken vooral als 'de laatste loodjes'.

“Ik denk dat het voor veel mensen heel ingewikkeld is om mentaal gezond te blijven in deze tijden. Ze ervaren somberheid en stress. Nu versoepelingen opnieuw uitblijven, verwacht ik ook meer psychische klachten de komende tijd”, aldus Edriouch. Het feit dat we al meer dan een jaar met strenge coronamaatregelen leven, gaat veel mensen niet in de koude kleren zitten.

Laatste loodjes

Toch is ze niet alleen maar somber. Dat er voor de lange termijn wel perspectief is, helpt al veel. Zo wordt er steeds vaker gesproken over wat er komende zomer allemaal weer zou kunnen. “De overheid praat bijvoorbeeld over festivals in de zomer, dat is heel anders dan een jaar geleden, toen alleen maar benadrukt werd wat er niet mogelijk was.”

“Ik vergelijk het met de situatie op het werk: vlak voor de zomer is het druk, maar je weet dat er een langere periode van rust tegenover staat. Als je die gedachte volhoudt, is het makkelijker om de laatste loodjes vol te houden.” Daarbij heeft ze nog een tip: “Focus je op de versoepelingen die al wel doorgevoerd zijn, zoals naar de kapper gaan, weer kunnen winkelen. Probeer daar dankbaar voor te zijn.”

Op straat zijn veel mensen ook helemaal klaar met alle maatregelen:

Marino van Zelst van het Red Team, een club onafhankelijke deskundigen, was niet verbaasd toen uitlekte dat versoepelingen er nog niet in zitten. “Gezien de ontwikkelingen is het niet logisch om nu te versoepelen." Hij noemt de oplopende besmettingscijfers en de druk op de ziekenhuizen.

Ook Van Zelst focust op de periode die voor ons ligt. Het viel hem twee weken geleden al op dat de persconferentie wat positiever van toon was. De komende weken typeert hij als een tijd die we ‘uit moeten zingen’: “In mei of juni gaan we pas verlichting in de zorg zien door het vaccineren, dan is er ruimte voor versoepelingen. Tot die tijd zullen we het met deze maatregelen moeten doen.”

Nog strenger?

Zijn de huidige maatregelen wel voldoende om het virus er onder te houden? Jos van de Sande, voormalig hoofd infectieziektenbestrijding bij de GGD, denkt dat het wel zal moeten. "Wat moet je nu nog meer verzinnen aan maatregelen? Dan zou je de scholen weer moeten sluiten, dat lijkt me ook niet verstandig."

Van de Sande benadrukt dat het feit dat steeds meer mensen een vaccin hebben gehad, nog geen reden is om nu al opgelucht adem te halen. "Nog lang niet alle risicogroepen zijn gevaccineerd, dat is echt nog een grote groep. Daar moet je je nog zorgen over maken." Ook hij roept op om het nog even vol te houden. "We zitten in de laatste twee maanden, laten we het nu niet verbruien. Het wordt echt beter."

