Nog steeds weinig perspectief voor student Rene: ‘Ruk, maar we moeten door’

Rene van Osch studeert op zijn studentenkamer (foto: Noël van Hooft) vergroot

De hogescholen en universiteiten blijven dicht. Dat wordt dinsdag hoogstwaarschijnlijk bekendgemaakt in de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Student Rene van Osch (19) uit Den Bosch houdt al het coronanieuws niet eens meer bij: ‘’Ik zie wel als het weer kan.’’

Rene studeert technische bedrijfskunde aan de Avans Hogeschool. ‘’Ik denk dat ik maximaal achttien keer de school van binnen gezien heb.’’ De rest van de tijd is heeft hij moeten studeren op zijn kamertje van twaalf vierkante meter.

''Slapen, opstaan, studeren, koken, slapen en weer opstaan.''

Sinds een maand woont de student in een de studentenflat aan de Wethouder Schuurmanslaan in Den Bosch. ‘’Ik ben door corona noodgedwongen verhuisd. Hiervoor had ik maar twaalf vierkante meter en dat was niet te doen de hele dag. Normaalgesproken wel, maar niet als je de hele dag binnen zit.’’ Ook had hij geen aanspraak van huisgenoten. ‘’Het was alleen maar slapen, opstaan, studeren, koken, slapen en weer opstaan.’’

Nu heeft Rene leuke huisgenoten en weer wat sociale contacten. ‘’Dat heeft mij echt geholpen want ik voelde mezelf echt heel erg eenzaam. Hier krijg ik weer energie. Nu heb ik weer een soort van leven.’’ Nu kan Rene tijdens het studeren even een deurtje verder lopen naar zijn huisgenoot en een koffietje drinken.

En dat is zeer welkom want de student voelt veel afstand tussen hem en zijn docenten én zijn studiegenoten. ‘’Mijn projectgroep ken ik alleen van het videobellen. Daar kun je helemaal niks mee.’’

''De motivatie om iets te doen is heel erg laag.''

Het eenzame leven van de eerstejaarsstudenten begon een jaar geleden. Geen examenfeesten, geen examenreizen, geen introductieweken. ‘’Normaal is een examenfeest een mooie afsluiter, een moment dat je met z’n allen viert dat je het geflikt hebt’’, vertelt Rene. ‘’Maar het is al een jaar alleen maar doorgaan, doorgaan en doorgaan.’’

De hogescholen moeten echt weer open, vindt de 19-jarige student. ‘’De motivatie om iets te doen is heel erg laag. Normaal kon ik twee uur achter elkaar typen en nu is het na tien minuten klaar.’’ Maar een verloren jaar wil Rene het niet noemen. ‘’Het is natuurlijk sund, ik ben er niet blij mee. Maar dit laat zien dat je er zelf wat van moet maken.’’

''Het is ruk, maar we moeten door.''

En dat is gelukt want Rene gaat het eerste studiejaar halen: ‘’Het kost veel energie maar het komt goed’’. Ondertussen durft de student niet meer te hopen op goed nieuws in de persconferenties. ‘’Ik reken nergens meer op. Het is ruk, maar we moeten door."

