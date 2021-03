Wat kun je doen in het vernieuwde Sportiom? Bob geeft een rondleiding

Bij het Sportiom in Den Bosch hebben ze de twee lockdowns goed benut. Een jaar geleden gingen de deuren dicht en sinds die tijd werd er verbouwd. Het zwembad werd vernieuwd, de ijsbaan werd omgetoverd tot een bowlingbaan en een midgetgolfbaan. Nu is het alleen nog maar wachten op het startsein uit Den Haag.

Mensen die in de regio Den Bosch zijn opgegroeid, kennen vaak de kenmerkende rotspartij in het zwembad van het Sportiom. Die hele rotspartij is nu verdwenen. Er zijn twee nieuwe glijbanen gebouwd en alles heeft een flinke verse lik verf gekregen.

Belangrijke sportvoorziening

De gemeente Den Bosch investeerde 2.8 miljoen euro in het zwembad. “Het Sportiom is een belangrijke sportvoorziening”, vertelt wethouder Huib van Olden. “Het is een combinatie van schaatsen, zwemmen, sporten, welness en ook nog een beetje horeca. En er zijn heel verenigingen die er gebruik van maken. Het is niet alleen belangrijk voor Den Bosch, maar het heeft ook echt een regiofunctie.”