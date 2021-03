Bas Verwijlen voor 4e keer naar Olympische Spelen: 'Een emotionele dag'

Bas Verwijlen. vergroot

Bas Verwijlen kan zich opmaken voor zijn vierde Olympische Spelen. Volgens de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) heeft de degenschermer uit Oss voldaan aan de kwalificatie-eisen.

Afgelopen weekend was de plaatsing al vrijwel zeker geworden na de wereldbekerwedstrijd in het Russische Kazan. Deze dinsdag maakte de KNAS bekend dat niets Verwijlen deelname aan de Spelen komende zomer in Tokio in de weg staat.

“Het is een emotionele dag. M’n telefoon is ontploft en ik kan het maar moeilijk geloven, maar het schijnt echt zo te zijn", glunderde Verwijlen bij Afslag Zuid. "Het is moeilijk om me nu te focussen op m’n werk. Ik kon er niet naar kijken, dat trek ik echt niet. Het is een fantastisch, emotioneel gevoel. Allemaal zo raar, maar het doel was om te kwalificeren en dat is gelukt. Voor Tokyo is er maar één doel: iets met goud, haha.”

Spelen

De nu 37-jarige Verwijlen eindigde als achtste op de Spelen van Peking in 2008, behaalde zilver op het EK van 2011 en op het WK in datzelfde jaar. Hij stond zelfs nummer 1 van de wereld. Op de Spelen van Londen in 2012 reikte hij tot de laatste zestien. In 2016 nam hij in Rio deel aan zijn derde Olympische Spelen, maar strandde hij in de eerste ronde.

