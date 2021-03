Bas Verwijlen voor vierde keer naar Olympische Spelen

Bas Verwijlen kan zich opmaken voor zijn vierde Olympische Spelen. Volgens de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) heeft de degenschermer uit Oss voldaan aan de kwalificatie-eisen.

Afgelopen weekend was de plaatsing al vrijwel zeker geworden na de wereldbekerwedstrijd in het Russische Kazan. Deze dinsdag maakte de KNAS bekend dat niets Verwijlen deelname aan de Spelen komende zomer in Tokio in de weg staat.

De nu 37-jarige Verwijlen eindigde als achtste op de Spelen van Peking in 2008, behaalde zilver op het EK van 2011 en op het WK in datzelfde jaar. Hij stond zelfs nummer 1 van de wereld. Op de Spelen van Londen in 2012 reikte hij tot de laatste zestien. In 2016 nam hij in Rio deel aan zijn derde Olympische Spelen, maar strandde hij in de eerste ronde.