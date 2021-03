Lijklucht en vliegen na maanden eindelijk weg, buren halen opgelucht adem

Wachten op privacy instellingen... Een bosje tulpen voor de overleden buurman (foto: Noël van Hooft) Volgende Vorige vergroot 1/2 Ralf woonde maanden onder dode bovenbuur

De gemeente Breda heeft uiteindelijk toch oplossingen gezocht voor de lijklucht en de bromvliegen waar bewoners van het Geererf al lange tijd last van hadden. Twee weken geleden werd duidelijk wat de oorzaak was van de stank: een buurman lag maanden dood in zijn huis. Schoongemaakt werd er niet en de overlast bleef. Nadat buurtbewoners de media opzochten, greep Breda toch in.

Een week geleden deden de buren van de overleden man hun verhaal aan Omroep Brabant. Sinds kerst hadden de buurtbewoners al last van een muffe lijklucht en bromvliegen. Waar het vandaan kwam wisten ze niet.

Schoonmaakactie

Tot iemand haar broer miste en de politie inschakelde. De buurman van Ralf Klijzing en Daniëlle Landman bleek al maanden dood boven hun woning te liggen. Ze hoopten dat met de vondst de stankoverlast verdween, maar dat gebeurde niet. Schoongemaakt werd er niet, omdat de nabestaanden de erfenis niet accepteerden. De politie en de gemeente konden niks doen, omdat het om een koopwoning gaat.

Maar na alle media-aandacht kregen de buren woensdag te horen dat de gemeente toch ging ingrijpen. Donderdag werd de bovenwoning gereinigd. ‘’De meubels staan er nog in en zijn gedesinfecteerd’’, weet buurvrouw Landman te vertellen. ‘’Als de erfenis geaccepteerd is en de woning is leeg, komen ze nog een keer alles grondig reinigen.’’

Hoofdpijn

Ook zijn er zogenaamde geurvreters geplaats. ‘’Die hebben hier tot vrijdagavond gestaan’’, vertelt de buurvrouw. ‘’De stankoverlast en de vliegen zijn meteen na de schoonmaakactie verdwenen’’, vult buurman Klijzing aan. Hij had een penetrante lucht in zijn huis hangen. ‘’Alsof er een dode rat in mijn ventilatie zat’’, zei hij vorige week.

De buren zijn opgelucht dat de overlast eindelijk voorbij is. ‘’Mijn hoofdpijn is ook verdwenen’’, laat Landman weten. Ze had door de stank al weken last van hoofdpijn. ‘’Het was al rustig wonen, maar nu kunnen we echt genieten van ons nieuwe huis’’, vertelt Klijzing, die net vijf maanden aan de Geererf woont.

Beide buren hebben niks meer van de nabestaanden van hun buurman gehoord. ‘’Het is een heel triest verhaal."

