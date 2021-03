Schietpartij Oudenbosch recht voor de deur: 'Zag hem staan met een pistool'

Hooguit vier meter. Op die afstand, vanuit haar woonkamer, zag een bewoonster van de Molenstraat in Oudenbosch hoe buiten een man vier keer op een andere auto schoot. ‘Holy shit, dacht ik.’” Niemand raakte gewond.

Vorige week maandag werd op klaarlichte dag een auto klemgereden door een donkere auto in de Molenstraat in Oudenbosch. De bijrijder van de donkere auto sprong naar buiten en schoot op de klemgereden auto.

De vrouw was samen met haar dochter, die ze meteen erbij riep. “Ik heb hem die laatste keer zien schieten. We zagen hem instappen en wegrijden,” aldus de 21-jarige vrouw. “Ik bleef rustig, maar dacht wel even: wat gebeurt hier?”

Een buurman hoorde de schoten ook. “Ik dacht meteen: dit zijn schoten.” De schietpartij zelf heeft de man niet zien gebeuren. “Maar ik zag die donkere auto wel wegrijden. Ik ben toen meteen naar buiten gegaan om te kijken of er niemand gewond op straat lag en heb 112 gebeld. Gelukkig was er niemand gewond geraakt.”

De politie is hard op zoek naar de schutter. Beelden van de schietpartij waren maandagavond te zien in opsporingsprogramma Bureau Brabant. Er is tot nu toe één tip binnengekomen. Dinsdagavond worden de beelden van de schietpartij ook vertoond in Opsporing Verzocht.