Horeca roept op om zondag massaal te gaan picknicken

De horeca roept Nederland op om zondag 28 maart massaal te komen picknicken. De kroegen en de restaurants gebruiken dan hun afhaalfunctie om iedereen van eten en drinken te voorzien. Dit 'nationale picknickmoment' is een landelijke actie van Koninklijke Horeca Nederland als reactie op het kabinetsbesluit om de terrassen voorlopig dicht te houden. Het idee komt uit Breda, waar eind februari al een picknick werd georganiseerd in de binnenstad.

Het bericht van het kabinet dat er voorlopig geen versoepelingen voor cafés en restaurants komen, is hard aangekomen. Veel ondernemers hadden toch gehoopt dat in ieder geval de terrassen weer (veilig) open zouden mogen. Het geduld lijkt op en de boodschap van het kabinet heeft de situatie verhard. De oproep van de horeca om zondag massaal de afhaalloketten op te zoeken, druist namelijk volledig in tegen de wil van de regering. Het helpt allemaal niet.

'Rutte en De Jonge komen de samenleving keihard tegen'

"Maar het kabinet helpt ons ook niet", zegt kroegbaas Johan de Vos en de Bredase vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland. "Op 15 oktober zeiden ze dat we twee weken dicht gingen, maar dat is nu al bijna 33 weken. De regering kijkt alleen maar naar wat niet kan. Maar de tijd dat we op een sinaasappelkistje stonden en dreigden toch open te gaan, is echt voorbij. We zoeken wel andere mogelijkheden, want we pikken het niet meer. De heren Rutte en De Jonge gaan de komende weken, of misschien wel dagen, keihard de realiteit van de samenleving tegenkomen."

"Feit is dat bij mooi weer heel Nederland naar buiten gaat", vervolgt De Vos. "Het kabinet onderschat dat effect. Mensen hebben behoefte om er iets gezelligs van te maken en gaan dat ook doen in hun stad of dorp. De terrasjes mogen niet uitgezet worden, maar de mensen mogen wel met een kleedje op de grond zitten. Dat kan ook best gezellig zijn, dus laat ze dat dan maar doen bij hun eigen lokale horecagelegenheid."

Ingrijpen of niet?

Het idee van het nationale picknickmoment komt voort uit een eerdere actie in Breda. Daar werd op 27 februari al een soortgelijke activiteit gehouden in de binnenstad. Een succes, al werd de actie aan het eind van de middag in overleg met de politie wel afgebroken. "Dat was een buitengewoon leuke middag", herinnert Johan de Vos zich. "Met heel veel mensen, dus het kan nog gezellig worden. Laten we maar kijken of er wordt ingegrepen of niet."

Naast de aankondiging van de actie hebben de horecabazen woensdag ook een brief gestuurd naar alle burgemeesters van Nederland. "Wij willen hiermee de burgemeesters een hart onder de riem steken", legt De Vos uit. "Want het is idioot hoe die qua handhaving door het kabinet voor de bus worden gegooid."

De brief zoals die naar de burgemeesters is gestuurd:

Aan alle burgemeesters,

Geen versoepelingen vanuit Den Haag gisteren. Wel goed nieuws uit De Bilt: de lente is in aantocht. Zonovergoten dagen met een graad of 20 worden voorspeld. Daarmee kunnen we natuurlijk ook voorspellen dat de mensen erop uit gaan. Naar buiten willen. Het park in, de stad in, het strand op. Je kunt ze geen ongelijk geven, na maanden van beperkende maatregelen.

Wij denken aan u en leven met u mee. Want wij beseffen ons: daar sta je dan als burgemeester, burgervader, burgermoeder. Met hart voor uw stad, voor de mensen die daar wonen, leren, spelen, werken, leven en ondernemen. U gunt het iedereen, zo’n mooie lentedag naar buiten. Het is alleen niet te doen. Want Den Haag laat u gruwelijk in de steek. Serveert ons allen – ook u - af met cijfers en voorspellingen. Ontneemt u alle mogelijkheid om deze onvermijdelijke drukte te reguleren. Geen terras waar de mensen veilig neer kunnen strijken om te genieten van de zon. Handhaving komt oren en ogen tekort om de mensen aan te spreken op corona overtredingen. En aan het eind van de dag mag u de boel opschorten, opruimen, afsluiten of natspuiten.

We wensen u heel veel sterkte de komende dagen. Weet dat wij bereid zijn om te helpen. Te registreren, controleren en willen uitserveren. U hoeft maar te roepen en we staan met 60.000 collega’s klaar om u te helpen. Klaar om de mensen te bedienen in hun blijdschap en wijzen op hun verantwoordelijkheid. Wij laten u, in tegenstelling tot het kabinet, niet in de steek. U hoeft maar te bellen…

Met strijdvaardige en gastvrije groet,

Koninklijke Horeca Nederland

