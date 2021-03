Drugsafval gedumpt in 'put' in de bossen: vrees dat dit vaker gaat gebeuren

Wachten op privacy instellingen... Witte aanslag aan de randen van de put (foto: Willem-Jan Joachems) Plakken met prut in de put (foto: Willem-Jan Joachems) Volgende Vorige vergroot 1/3 Uitleg over de drugsput op de Brabantse Wal.

De grond in en rond de 'drugsput' op de Brabantse Wal is ernstig vervuild. Er is lange tijd giftig drugafval in geloosd. Over een afstand van meer dan tien meter rond de put is chemisch afval gevonden, ook aan de voet van de heuvel. Mogelijk zijn er meer drugsputten. Boswachter Erik de Jonge is wel wat gewend maar hij is geschokt door deze vondst. Hij is bang dat de schoonmaak heel duur wordt en dat dit in de toekomst vaker gaat gebeuren.

Dinsdag werd de put ontdekt. Hij is ongeveer twee meter lang en ruim een meter breed en een halve meter diep. Hij was moeilijk zichtbaar. Er lagen balken en platen overheen als deksel. En daarop voor de camouflage een tapijt met bladeren en takken.

De inhoud van de put

In de put ligt een dikke laag aangekoekte drab: zwarte plakkaten en brokken zand die bestaan uit laagjes. Ze wijzen er volgens experts op dat er langdurig is geloosd. Maar of het om weken of maanden gaat dat durft nog niemand te zeggen. Aan de randen van de put zit ook soort wit schuim. En er hangt een chemische lucht omheen. Een vaste dumpplek is in deze vorm voor zover bekend nog niet eerder gevonden.

De hele dag zijn er metingen uitgevoerd in en rond de put. Allerlei specialisten liepen af en aan met detectoren en een grondboor om te zien waar de vuile grond precies zit. Overal zijn bodemmonsters genomen. Die gaan naar een lab en over 72 uur moet blijken om welke stoffen het gaat. Er zijn ook peilbuizen geslagen. Drinkwaterbedrijven kijken mee naar de watersamenstelling.

In de middag is de put volledig uitgegraven. De zichtbare vervuiling is weggehaald door een gespecialiseerd bedrijf. De prut zat dieper dan verwacht: anderhalve meter.

Nieuwe manier om afval te dumpen

De milieuexperts hebben hoge concentraties vluchtige stoffen gemeten. Ze zagen op sommige plekken een ongewoon patroon in de verspreiding. Dat kan er op wijzen dat er meer drugsputten zijn. Maar het kan ook komen door de samenstelling van de berg. Daarom gaan specialisten het terrein nog een keer afzoeken. Mogelijk volgt ook nog seismologisch bodemonderzoek.

Voor Erik de Jonge is de vondst alarmerend. "Al jaren zien we meer en meer drugslabs maar juist minder drugsafval. Dat is gek want je zou méér chemisch afval verwachten. Criminelen dumpen minder in jerrycans en vaten in de natuur. Dit is een verklaring voor die daling. Ze doen het dus anders. Dat blijkt wel hieruit."

Drugsafval wordt bijna altijd gevonden in jerrycans, tonnetjes en vaten. Die worden 's nachts neergezet, vaak in natuurgebieden, langs de weg en in vrachtwagentjes. In sommige gevallen is een vat lek en druppelt giftig afval de bodem in. Maar dat is bijna altijd oppervlakkig en dan moet alleen de toplaag van de bodem worden afgegegraven.

Opruimkosten

Een drugsdumping kost (de gemeente of terreineigenaar) al gauw tienduizenden euro's opruimkosten. De vrees is hier dat dat wel eens veel duurder kan uitpakken.

De vindplaats wordt nog onderzocht door de politie. Er wordt geen enkele mededeling gedaan over wie er achter zit en waar het mee te maken heeft. Toegang tot de put op de Brabantse Wal was alleen mogelijk als de plek geheim wordt gehouden.

Erik de Jonge fotografeert de put (Foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.