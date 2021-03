Man die met Porsche huis binnenreed wordt beschuldigd van poging tot moord

Foto: Arno van der Linden/SQ Vision vergroot

De man die afgelopen zaterdag met een Porsche het huis van zijn ex binnenreed in Eindhoven, wordt beschuldigd van poging tot moord, mishandeling en bedreiging. Dat meldt justitie woensdagmiddag.

Ron Vorstermans Geschreven door

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was de bestuurder kort voor de aanrijding in de woning aan de Fagotstraat. "Hij trof daar zijn ex-vrouw aan in gezelschap van een andere man, die daarop werd mishandeld. Vervolgens reed de man met flinke snelheid de woning binnen met de Porsche", aldus justitie in een persverklaring.

Dreigementen in appjes

Op het moment van de aanrijding waren naast de man en de vrouw ook vier kinderen in het huis. Twee van die kinderen waren logees. Alle kinderen bevonden zich op de bovenverdieping toen de man het huis binnenreed. De schade aan het huis was (en is nog altijd) enorm, maar er raakte niemand gewond.

Eerder in de week ontving de vrouw appjes van de ex, die haar daarin met de dood bedreigde. Daarom wordt hij óók verdacht van bedreiging. De verdachte zit nog twee weken vast. Voor de eventuele schadevergoeding zijn spullen van de man in beslag genomen, waaronder een kostbaar horloge.

LEES OOK:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.