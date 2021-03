Relschoppers Eindhoven krijgen maandenlange celstraffen

De brandende wagen van ProRail (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Drie mannen moeten tot zes maanden de cel in voor de coronarellen in Eindhoven eind januari. Dat besloot de rechter in Den Bosch woensdagmiddag. Het gaat om een 24-jarige man uit Eindhoven en twee mannen (20 en 19 jaar oud) uit het Limburgse Roggel.

De 24-jarige man uit Eindhoven gooide stenen naar een politieauto, schopte tegen het schild van een politieagent, gooide een fiets op een hoop en maakte opruiende en agressieve gebaren tegen agenten. Daarom kreeg hij woensdag een gevangenisstraf van zes maanden.

Een 20-jarige man uit Roggel kreeg een gevangenisstraf van twee maanden plus één maand voorwaardelijk. Ook hij gooide stenen naar politieauto’s en agenten. Zijn 19-jarige plaatsgenoot krijgt een celstraf van één maand plus één maand voorwaardelijk. Hoewel ook hij stenen gooide, valt zijn straf lager uit omdat hij zich snel bij de politie meldde en volgens de rechtbank 'oprecht spijt heeft betoond'.

Plunderen en stenen gooien

De Eindhovense binnenstad veranderde op 24 januari binnen de kortste keren in een slagveld. Honderden mensen waren rond het middaguur bij elkaar gekomen om op het 18 Septemberplein te gaan protesteren tegen de avondklok.

Vanaf twee uur liep het uit de hand en moest de Mobiele Eenheid meerdere charges uitvoeren. Politie en ME konden niet voorkomen dat vooral in en om station Eindhoven Centraal een ravage werd aangericht. Hierbij werden onder meer ruiten van het station ingegooid. Verder werd een auto van ProRail in brand gestoken en de Jumbo in het stationsgebouw geplunderd.

