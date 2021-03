Iedereen wil modeltreintjes in lockdown: 'Orders van duizenden euro's'

Martijn Lankhaar is eigenaar van een modeltreinwinkel in Den Bosch en heeft het drukker dan ooit. vergroot

Terwijl veel winkels het water aan de lippen staat door de coronacrisis en de lockdowns is het bij modeltreincenter in Den Bosch juist extreem druk geworden. Mensen die opeens thuis moeten blijven pakken de oude hobby met modeltreintjes weer op. En sommigen ontdekken de hobby juist nu.

"De coronacrisis is voor ons een zegen: veel mensen hebben de hobby herontdekt. Het is voor ons alleen maar hoogseizoen geweest", zegt Martijn Lankhaar. Hij is de eigenaar van een modelspoorwinkel aan de Vughterstraat in Den Bosch. "Het is een prachtige hobby om eindelijk even al het coronanieuws te vergeten", zegt Martijn. Vanaf de eerste lockdown kwamen er meteen orders binnen, soms van duizenden euro's.

"Veel jonge mensen ontdekken de hobby nu."

Goedkoop is de modelspoorhobby niet. Maar je kunt alle kanten uit, zegt Martijn. Een instappakket heb je al voor 200 euro. De duurst modellocomotief kost maar liefst 1500 euro. Maar omdat mensen toch niet op vakantie kunnen of uit eten gaan, worden er zonder probleem grote bedragen uitgegeven.

Een modelspoorbaan vergroot

De modeltreintjes worden bijna allemaal in Duitsland gemaakt. Het is echt vakwerk, alles wordt in detail nagemaakt. Het bekende merk Märklin bestaat nog steeds.

"Het geeft rust om met de treintjes bezig te zijn in deze coronatijd."

Door de opleving van de modeltreinen hobby is het stoffige imago dat er aan kleeft aan het verdwijnen: "Het werd toch een beetje geassocieerd met oude mannen op zolderkamertjes. Dit hadden we hard nodig. Het is ook allemaal digitaal tegenwoordig. Je kan de treintjes bedienen met je smartphone of vanaf je computer", zegt Martijn. "Ook zit er geluid en licht aan de treintjes, het is veel meer dan wat het vroeger was. Veel jonge mensen ontdekken de hobby nu."

Een van de jonge klanten in de winkel is de 21-jarige Remco Gloudemans. "Het geeft rust om met de treintjes bezig te zijn in deze coronatijd. Even geen besmettingscijfers maar in alle rust kijken hoe een trein een rondje rijdt", zegt hij. Remco denkt dat de modeltreinhobby populairder is bij volwassenen dan bij kinderen: "Het is ook best een kostbare hobby, het tikt wel aan als je spullen koopt."

"Je mist het contact met de klanten."

Ondanks de gouden tijden voor Modeltreincenter in Den Bosch hoopt Martijn toch dat de lockdown snel voorbij is: "Je mist het contact met de klanten. Mensen kunnen alleen op afspraak komen winkelen en dat is voor veel mensen toch een drempel. Het zou fijn zijn als straks iedereen weer gewoon naar binnen kan lopen."

