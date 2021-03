Sharon Theuws (50) overleden nadat ze haar leven vierde met Jankfest

Sharon en haar man (rechts) met hun drie kinderen (foto: Imca van de Weem Photography). vergroot

Sharon Theuws uit Bladel mocht afgelopen weekend nog 50 jaar oud worden en heeft alles goed gedaan. Ze overleed dinsdag aan de gevolgen van kanker, zo vertelt haar echtgenoot Richard Theuws. "Je bent het beste wat me ooit is overkomen." Sharon is een van de zeer weinige mensen voor wie ooit een heus festival werd georganiseerd.

Het waren zware en bewogen tijden voor Richard, Sharon en hun drie kinderen Cynthia, Sara en Jack. “Het is een lange weg geweest”, zegt Richard. “Dan komt er een moment dat het goed is geweest.”

“Haar verjaardag moest ze nog wel effe halen.”

De toen 49-jarige Sharon kwam in augustus vorig jaar in het nieuws toen stichting No Guts No Glory, een organisatie die zich inzet voor bijzondere belevenissen voor kankerpatiënten en mantelzorgers, een heus festival voor de Bladelse organiseerde. Onder de treffende naam Jankfest, met als ondertitel ‘Genieten godverdomme’, konden familie, vrienden en bekenden samen met haar het leven vieren. “Kijkend naar de vooruitzichten is dit waarschijnlijk de laatste keer”, zei Sharon toen tegen Omroep Brabant.

Dat klopte. Gedeeltelijk. “Kort erna, in september, was ze al zó ziek”, blikt Richard terug. “Het ging elke dag slechter en het waren zware nachten. Veel complicaties en nog meer bezoeken aan het ziekenhuis. Maar haar verjaardag was afgelopen zaterdag en we hadden haar gezegd dat ze dat nog effe moest halen”, grinnikt Theuws.

“Het is fijn dat haar lijden voorbij is.”

Dat kon Sharon, met haar laatste krachtinspanningen, nog opbrengen. “Familie en vrienden zijn langs geweest. We hebben allemaal de ruimte gekregen om afscheid van haar te nemen. Het was tijd voor Sharon om te vertrekken.”

“Ze was een hele bijzondere vrouw. Ze heeft me alles geleerd wat ik nog niet kon. Het is fijn dat haar lijden voorbij is en met ons gaat het, gek genoeg, eigenlijk heel goed. Ondanks alles zijn we tevreden.”

