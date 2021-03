Nienke zingt al haar hele leven, nu is ze finalist in The Voice of Holland

Wachten op privacy instellingen... Nienke met haar eigen tompouce. Volgende Vorige vergroot 1/2 Tompoucen moeten Nienke aan winst van The Voice helpen

“Zet ‘m op, hè. Zorg dat je wint". Als ze op het Oranjeplein in Loon op Zand op weg is naar de bakker steken dorpsbewoners Nienke Fitters een hart onder de riem. De 24-jarige zangeres staat vrijdag in de finale van The Voice of Holland.

We spreken Nienke in het huis van haar ouders in Loon op Zand. En in dat ouderlijk schalt de stem van Nienke al haar hele leven. Vanaf dat ze kan praten zingt ze al. "Ik heb een heleboel oude filmpjes waarop ik als kind op een krukje sta te zingen voor de hele familie. Tot in den treure hebben ze dat moeten aanhoren. Ze werden helemaal gek van mij, maar ik moest gewoon zingen.”

"Ik ben er heel nuchter onder, misschien wel te nuchter."

Toen ze een jaar of zes was, stond Nienke voor het eerst in een kindermusical. “En toen dacht ik: dit is echt leuk. Ik wil hier later iets mee gaan doen.” Toch koos ze voor een carrière als stewardess bij KLM. Ze vliegt de hele wereld over. Maar de laatste weken heeft ze het blauwe jasje niet aan gehad.

“Ik heb het echt veel te druk gehad met The Voice.” Ze rent van de kapper, naar zangles, naar repetities met de band en camera-repetities. Echt zenuwachtig is ze niet. “Ik ben er heel nuchter onder, misschien wel te nuchter. Dat heb ik van mijn vader. Ik heb al bereikt dat ik tot het eind mee mag doen. Dus wat het vrijdag wordt, maakt eigenlijk niks meer uit." Om daar gehaast aan toe te voegen: "Maar ik wil natuurlijk wel heel graag winnen. Dat zou een kers op de taart zijn."

"Ik hoop op een Brabantse finale."

In de finale moet Nienke het opnemen tegen Jasper, Dani en Sem uit ’s-Gravenmoer. Uiteindelijk blijven er in de finale twee over die voor de winst strijden. “Ik hoop dat Sem en ik het samen mogen uitvechten. Dan zou de finale een Brabants pareltje zijn.”

Welke liedjes Nienke in de finale gaat zingen is nog geheim. Maar in de ouderlijke huiskamer wil ze best het nummer van Bruno Mars zingen, waarmee ze de finale bereikte. Als ze op de telefoon de begeleidingsmuziek opzoekt, drukt Nienke per ongeluk op de verkeerde knop. “Oeps, nou heb ik het gewist. Dat moet mij natuurlijk weer overkomen.” Een groot probleem is het niet. Ze zingt ‘Just te way you are’ moeiteloos a capella.

Terug naar het Oranjeplein. Nienke loopt even binnen bij de plaatselijke bakker. Die heeft namelijk speciale Nienke tompoucen gemaakt. Bovenop de lekkernij prijkt een foto van de Voice-deelneemster en het nummer waarmee je op haar kunt stemmen.

"We willen onze plaatselijke held steunen”, zegt bakker Tijs Evers. Het is een speciale actie: 2,40 euro korting op vier tompoucen. “De klant spaart dan precies genoeg geld uit om twee keer op Nienke te kunnen stemmen." En als deze actie een voorbode is voor het eindresultaat voor de finale, dan zit het wel goed. “De tompoucen vliegen de deur uit. De eerste dag had ik al 130 bestellingen.” Dat zijn dan ieder geval alweer 260 stemmen voor ‘ons Nien’.

