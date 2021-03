Wachten op privacy instellingen... Een van de klokken voor het carillon van Arlington (Foto: Alice van der Plas) Volgende Vorige vergroot 1/2 Monsteroperatie voor Eijsbouts: klokken van Arlington terug naar de VS

Apetrots zijn ze bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in Asten. Na een uitgebreide restauratie gaan de klokken van het carillon van de beroemde Amerikaanse begraafplaats Arlington terug naar de VS. Donderdagochtend begon het bedrijf met het inladen van de eerste klokken.

De restauratie van de klokken van het carillon in Arlington was een bijzonder project voor Eijsbouts. Ook al is de eeuwenoude klokkengieterij wel wat gewend. Zo maakte het bedrijf ook een nieuwe klok voor de Notre-Dame in Parijs.

"Het is een flinke operatie om de klokken terug te brengen", zegt directeur Joost Eijsbouts van de klokkengieterij. "De ruimte in de container moet goed worden benut. Dus de grote klokken komen over de kleinere klokken te staan. Zodat alles goed beschermd is voor het zeetransport." De klokken zullen ongeveer een maand onderweg zijn.

De restauratie van de 50 klokken kostte 4 miljoen euro. In Nederland werd 800.000 euro bij elkaar gebracht. Vorig jaar kwamen de klokken allemaal naar Nederland. "Ze klonken niet zoals het hoorde. Het zijn kinderen van die tijd," zegt Eijsbouts.

Het carillon is na de Tweede Wereldoorlog door Nederland aan de VS geschonken als dank voor de bevrijding en het Marshallplan. De klokken waren gegoten door drie verschillende gieterijen. En dat werd wel een probleem. "Die gieterijen hadden ieder hun eigen werkwijze. Al die imperfecties hebben wij zo goed mogelijk weg proberen te halen."

Zo is op een draaibank aan de binnenkant van de klok materiaal weggenomen. "Zodat de klok precies de klank kreeg zoals wij hem wilden hebben," zegt Joost Eijsbouts. Maar het carillon in Arlington gaat niet helemaal anders klinken. "Het zal wat rustiger klinken en wat harmonieuzer."

Eijsbouts goot ook nog drie extra nieuwe klokken voor het carillon. Die zijn al apart naar de Verenigde Staten gebracht. Joost Eijsbouts is in zijn nopjes over de resultaten van de restauratie. "We hebben elke klok helemaal apart bekeken en daar een plan voor gemaakt. En we kunnen nu zeggen dat het plan helemaal tot in detail is uitgevoerd."

De verwachting is dat in juni het carillon in Arlington de klokken weer zal kunnen luiden.

