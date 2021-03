Drugshandel en witwassen: vijf mensen opgepakt in Etten-Leur

De politie heeft dinsdag vijf mensen aangehouden die worden verdacht van drugshandel en witwassen. De politie kwam het vijftal op het spoor bij een controle van auto’s in Etten-Leur.

Bij die controle op de Lage Vaartkant in Etten-Leur werd in twee auto’s hennep gevonden. De drie mannen die in de wagens zaten, zijn aangehouden op verdenking van drugshandel. Het gaat om een 33-jarige man uit Roosendaal en twee mannen van 37 en 43 uit Etten-Leur. Ook de auto’s zijn in beslag genomen.

Huizen doorzocht

Later op de dag zijn twee huizen in Etten-Leur doorzocht en een loods in Zevenbergen. Daarbij is nog eens zo’n 25 kilo hennep gevonden en 70.000 euro aan contant geld. Ook zijn onder meer dure horloges vonden en is een derde auto in beslag genomen.