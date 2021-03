Jan F. verkoopt paardenvlees als rundvlees en krijgt 28 maanden celstraf

Foto: ANP vergroot

De rechtbank in Breda heeft Jan F. uit die stad veroordeeld tot 28 maanden celstraf. De 71-jarige man die in Spanje woont, is schuldig bevonden aan grootschalige vleesfraude die in 2012 en 2013 plaatsvond. Hij verkocht met zijn bedrijf Draap Trading paardenvlees als rundvlees.

Het bedrijf kreeg een boete van 100.000 euro opgelegd. Tegen F. en het bedrijf werd eind februari vijf jaar celstraf en een geldboete geëist. F. nam toen via een videoverbinding deel aan de rechtszitting.

Volgens de rechter leidde Jan F. een criminele organisatie en vervalste hij documenten. F. was niet bij de uitspraak.

Goedkoper paardenvlees

Bij de vleesfraude in 2012 en 2013 zouden zo’n 850 kilo goedkoper paardenvlees als duurder rundvlees in de administratie zijn terechtgekomen. Het paardenvlees is destijds in verschillende diepvriesmaaltijden verwerkt.

Een medeverdachte werd in 2019 veroordeeld tot 13 maanden cel.

