Rotte-eierenlucht leidt politie naar drugslab in Oudenbosch

De garagebox in Oudenbosch (foto: Willem-Jan Joachems)

De politie heeft vrijdagochtend vroeg een drugslab ontdekt in Oudenbosch. Het lab zit in een garagebox aan de Duiventoren. Volgens Het gaat om een crystalmethlab.

De politie ging donderdagnacht kijken na meldingen over een rare lucht in de wijk. Toen agenten rond half vijf op een parkeerplaats in een zijstraat van de Duiventoren kwamen, vonden ze geen wietkwekerij maar een klein drugslab. De brandweer werd er bij geroepen en die deed metingen. Het lijkt er niet op dat het in werking is geweest.

De gebruiker van de garage is aangehouden en wordt verhoord. De politie verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen.

Rotte eieren

Er hangt een chemische lucht in de buurt: een rotte-eierenlucht. De garagebox is volgestouwd met spullen. Er zijn koolstoffilters te zien. Die worden voor ventilatie gebruikt in labs en wietkwekerijen. Maar niks is aangesloten.

Ook zou er een ton met olie zijn gevonden. Dat is de werkzame stof waarmee uiteindelijk de kristallen kunnen worden gemaakt

Wit poeder

Er staan binnen ook vuilniszakken met spullen en ook twee grote plastic zakken met wit poeder. Zeker twintig kilo. Het lijkt op crystal meth. Maar het is eerder een van de grondstoffen die vaak in zulke labs worden gevonden.

Op de beruchte drugsboot in Moerdijk in mei 2019 lag dat witte goedje ook, maar wel veel minder dan in Oudenbosch. Het is instabiel en kan ontploffen als het warm is en als er ondeskundig mee wordt omgegaan, werd toen gezegd. Daarom besloot de Explosieven Opruimingsdienst Defensie het spul op te blazen op een veilige plek.

In Oudenbosch lijkt alles veilig en onder controle. Het is het tweede crystalmethlab in Brabant in 2021. Onlangs vond de politie ook zo'n lab in Veghel, ook in garagebox.

Onderzoek bij de garage (foto: Willem-Jan Joachems)

Foto: Willem-Jan Joachems.

Foto: Willem-Jan Joachems.

