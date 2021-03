Deze 18 Brabanders komen in de Tweede Kamer en zoveel stemmen kregen ze

(foto: ANP 2021/Peter Hilz) vergroot

Alle stemmen voor de Tweede Kamer zijn geteld. In totaal hebben 18 Brabanders een zetel veroverd. Voor twee Brabanders betekent dat ze toch net niet de Kamer halen omdat anderen op de lijst meer voorkeurstemmen kregen.

Buiten de boot vielen:

Paul Smeulders uit Helmond. Hij stond op plek acht bij GroenLinks.

Ernst Boutkan uit Geertruidenberg. Hij was nummer drie bij nieuwkomer Volt.

De Brabanders met de meeste stemmen zijn:

SP-leider Lilian Marijnissen uit Oss kreeg 416.690 stemmen, zo blijkt uit de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar.

Op plaats twee volgt Jesse Klaver uit Roosendaal met 238.225 stemmen.

Plek drie is voor Volt-leider Laurens Dassen uit Knegsel met 135.272 stemmen.

Bekijk hieronder hoeveel stemmen de Brabanders kregen:

De Brabander die met de minste stemmen in de Tweede Kamer komt is Pim van Strien uit Geertruidenberg. De nummer 31 op de VVD-lijst kreeg 463 stemmen.

Tegenover een zetel in de Kamer staan 69.486 stemmen. Dat is de kiesdeler. Een kwart hiervan (17.372 stemmen) is goed genoeg voor een voorkeurszetel. Dat is de voorkeursdrempel.

Stemmen in Brabant

In totaal is 77,7 procent van de kiesgerechtigde Brabanders gaan stemmen. Dit zijn de cijfers:

1.972.545 kiesgerechtigden

1.533.208 stemmen (77,7%)

2380 blanco stemmen (0,16%)

2666 ongeldige stemmen (0,17%)

1.528.162 geldige stemmen

Samen met de Volkskrant en Pointer verzamelde de Open State Foundation de uitslagen van ruim 13.000 stembureaus in 346 gemeenten. LocalFocus heeft de uitslagen per stembureau op de kaart gezet. Daar kan je opzoeken hoe bij jou in de buurt is gestemd.

