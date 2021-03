Sem grijpt net naast winst van The Voice of Holland

Sem in de finale van the Voice (beeld: RTL4) vergroot

Sem Rozendaal uit 's Gravenmoer heeft nét naast de winst van The Voice of Holland gegrepen. Vrijdagavond schopte hij het tot de laatste twee, maar in het slot van de zinderende finale van dit RTL4-programma ging Dani er met de winst vandoor. Nienke Fitters uit Loon op Zand haakte eerder in de finale af.

In de studio mocht Sem voor het eerst een eigen nummer ten gehore brengen. My Missing Piece heet het. Zijn coach Waylon was laaiend enthousiast. "Ik ben heel erg trots. Ik ben zo blij dat je hier staat. Dat vind ik zo fijn", zei de coach over zijn pupil. Eerder op de avond zei Waylon al dat hij zich niet voor kan stellen dat we Sem nooit meer gaan zien.

En dat zijn veel twitteraars met hem eens:

Nienke Fitters uit Loon op Zand moest eerder op de avond samen met een andere finalist, Jasper, na twee liedjes de strijd staken. Voor haar kwam het Voice-avontuur toen al tot een einde.

Twee nummers

Alle kandidaten mochten vóór de eerste stemronde al twee nummers ten gehore brengen: een duet met hun coach en een solonummer. Samen met Waylon zong Sem Wild World van Cat Stevens. Met zijn gitaar achter de microfoon was dat alsof het nooit anders was geweest. Voor het solonummer had de 18-jarige jongeman gekozen voor een nummer van James Bay: If You Ever Want To Be In Love.

Nienke zong Aisha van Outlandish, samen met Ali B (die zijn tekst kwijtraakte). In haar eentje deed ze nog een nummer van Adele: One and Only. En hoewel er ook voor haar lovende kritieken waren van zowel de juryleden als de online fans, lukte het haar niet er met Sem een volledig Brabantse finale van te maken.

De single van Dani wordt na zijn winst uitgebracht. Hij krijgt een platencontract en ook staan er al een aantal optredens voor hem in de planning. Andere prijzen zijn onder meer een nieuwe auto en een geldbedrag van vijftigduizend euro.

