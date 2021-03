Enorme knal wekt Tilburgers rond negen uur, ook flinke hagelbuien

Volgens twitteraar Klaas Willem Boersma is deze wolk verantwoordelijk voor de enorme donderknal en hagelbui (foto: Klaas Willem Boersma). vergroot

Met een enorme donderklap werden onder meer Tilburgers zaterdagochtend opgeschrikt. Even voor negen uur was er een gigantische knal te horen die vrijwel niemand in de omgeving kon ontgaan. Aan de klap ging een hagelbui vooraf.

Tilburg, maar ook andere delen van Brabant, werden zaterdagochtend getrakteerd op fikse onweersbuien met wind, hagel en dondersklappen. In Tilburg waren de klappen zo hard dat op social media veel weerervaringen uitgewisseld werden.

Wachten op privacy instellingen...

Een andere Tilburger denkt zelfs de boosdoener in beeld te hebben die de enorme klap veroorzaakte. Op het eerste oog ziet de wolk er niet angstaanjagend uit.

Wachten op privacy instellingen...

De klap zorgde in de verre omtrek voor commotie. Volgens sommigen leek het wel een ontploffing.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

