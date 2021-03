ME liet relschoppers bewust terugkeren naar het Eindhovense centrum

Er was te weinig ME waardoor de avondklokrelschoppers terug konden keren naar het centrum van Eindhoven staat in een brief van de burgemeester (foto:archief) vergroot

De politie had te weinig manschappen van de Mobiele Eenheid om alle toegangswegen richting het centrum van Eindhoven af te sluiten en te beschermen tegen relschoppers, tijdens de avondklokrellen op 24 januari. Daardoor trok de ME zich terug uit de Vestdijktunnel en konden relschoppers terug lopen richting het centrum.

Dat meldt Studio040 op basis van een brief die burgemeester John Jorritsma vrijdagmiddag laat stuurde naar de gemeenteraad. “De ME stond al onder druk en het was voor de ME onmogelijk alle toegangspunten richting het centrum af te sluiten”, staat in de brief.

Verdreven uit centrum

Iets na 14.00 uur in de middag wordt de menigte van het 18 Septemberplein via de Vestdijktunnel naar de Fellenoord gedwongen. De ME heeft enige tijd alle toegangswegen naar het centrum afgesloten. Naast de Vestdijktunnel ook de Boschdijktunnel en de Elisabethtunnel.

De relschoppers die richting Fellenoord zijn gedwongen gaan niet naar huis, staat in de brief. “Er is sprake van een groep van enkele honderden relschoppers die het geweld richten op onder andere voorbij rijdende bussen, politieauto’s en andere aanwezige agenten. Er wordt door de relschoppers gegooid met o.a. stoeptegels, stenen en zwaar vuurwerk”, valt te lezen in de brief.

“De ME stond al onder druk en het was voor de ME onmogelijk om alle toegangspunten richting het centrum af te sluiten en te beschermen tegen de hoeveelheid relschoppers”, staat in de brief. Er moest een keuze worden gemaakt.

De twee uitgangspunten waren: voorkomen dat de relschoppers de binnenstad in zouden trekken en voorkomen dat de agenten in de rug aangevallen zouden worden, of zelfs omsingeld worden door de relschoppers.

Terugtrekken

De keuze werd gemaakt om de linie in de Vestdijktunnel terug te trekken naar het 18 Septemberplein. “Wetende dat de relschoppers via de Vestdijktunnel zich weer richting het 18 septemberplein zouden begeven”, staat in de brief.

”Echter, op deze manier zou de ME de relschoppers vóór zich hebben en zouden zij de relschoppers richting het stationsplein kunnen dwingen en daarmee weg van de binnenstad”, staat in de brief.

Confrontatie op plein

Op het 18 septemberplein volgde een harde confrontatie tussen de ME en de relschoppers, waarbij de politie uiteindelijk traangas moest inzetten om de relschoppers te verdrijven. De relschoppers richtten daarna ongeveer een uur lang vernielingen aan bij het Stationsplein en plunderden een winkel in het station. Toen de ME het stationsplein later schoon veegde, vluchtten de relschoppers via zijstraatjes alsnog het centrum in. In het centrum bleef het nog enkele uren onrustig.

