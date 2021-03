NAC wint topper van De Graafschap en ziet promotiekansen flink stijgen

NAC'er Mounir El Allouchi schreeuwt het uit in de camera na zijn treffer. vergroot

NAC heeft zondagavond in Breda de topper tegen De Graafschap met 3-1 gewonnen. Door de overwinning vergroot de ploeg de kansen op directe promotie naar de eredivisie aanzienlijk. NAC klimt naar een derde plaats op de ranglijst en het verschil met plek twee, nog altijd in handen van De Graafschap, is geslonken naar twee punten. Vier zaken die opvielen in het Rat Verlegh Stadion.

Ronald Strater Geschreven door

1. Knallend begin

Voorafgaand aan de wedstrijd werd de spanning door de supporters van beide kampen al opgevoerd. De spelers van De Graafschap werden met vuurwerk en gezang in Doetinchem uitgezwaaid en die van NAC kregen eenzelfde traktatie van hun aanhang toen zij met de spelersbus aankwamen bij het Rat Verlegh Stadion. Er stond dan ook wel wat op het spel. Door het verlies van de concurrentie, Almere City en koploper Cambuur, lonkt voor beide ploegen de eredivisie weer een beetje meer. De winnaar van het duel in Breda zou in ieder geval een goede slag slaan. NAC aast op de door De Graafschap bezette tweede (promotie)plek en de Superboeren kunnen zelfs nog dromen van een kampioenschap.

NAC-aanvoerder Thom Haye over de actie van de supporters:

Wachten op privacy instellingen...

Ook de wedstrijd kende een knallend begin. Terwijl de supporters van NAC buiten het stadion nogmaals flink wat vuurwerk afstaken, knalde Robin Schouten de thuisploeg in de eerste minuut van minimaal een meter of dertig al naar de 1-0. Lang kon NAC echter niet profiteren van de voorsprong, want ook De Graafschap had een flitsend begin in petto. In de 11e minuut maakte Ralf Seuntjens 1-1 door NAC-keeper Nick Olij in de korte hoek te verschalken.

Wachten op privacy instellingen...

2. Pikant tintje door Ralf Seuntjens

Uitgerekend Ralf Seuntjens, de man waar zoveel om te doen is de laatste tijd. De Bredanaar die volgend seizoen van De Graafschap naar NAC verkast, gaf het duel een pikant tintje. De overstap, en met name het het gevoelige tijdtip van bekenmaking, wordt in Doetichem namelijk slecht verteerd. Het vleugje sensatie dat Seuntjens en het spetterende begin van de topper brachten, was de rest van de eerste helft helaas niet meer aanwezig. Weinig kansen voor beide ploegen en een lage amusementswaarde.

Wachten op privacy instellingen...

3. Weer snelle voorsprong voor NAC

In de tweede helft kwam NAC opnieuw heel rap op voorsprong. Na een vrije trap van Mounir El Allouchi kon na wat gerommel in de zestien Colin Rösler de bal in de 48e minuut het laatse zetje geven, 2-1. Bij de thuisploeg deed centrale verdediger Ramon Hendriks overigens al niet meer mee. Hij bleef na de rust geblesseerd in de kleedkamer achter en werd vervangen door Darren Maatsen. De Bredase ploeg moest tegen De Graafschap sowieso al de geblesseerde Lex Immers en de verdedigers Michaël Maria en Dion Malone wegens interlandverplichtingen missen. Daarnaast zat coach Maurice Steijn een schorsing uit.

4. Nog maar twee punten...

Met asistent-coach Edwin de Graaf als eindverantwoordelijke wist NAC de score in de tweede helft zelfs uit te bouwen naar 3-1. In de 74e minuut kreeg Mounir El Allouchi het weer eens op zijn heupen. Niet voor de eerst keer dit seizoen joeg hij de bal van afstand in de kruising. Het bezorgde NAC een hele belangrijke overwinning waardoor de Bredanaars opklimmen naar de derde plaats op de ranglijst. Plek nummer twee is nog in handen van De Graafschap, maar NAC nadert de concurrent op slechts twee punten. Het slot van de competitie gaat heel spannend worden en in Breda ruiken ze steeds sterker hun kansen op promotie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.