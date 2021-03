Coronanieuws: coronaproof Avond4daagse start vandaag

Foto: Pexels. vergroot

Ook deze maandag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

1271 nieuwe coronabesmettingen zondag in Brabant.

Vanaf maandag kun je meedoen aan de coronaproof Avond4daags.

Burgemeester vergaderen digitaal over corona-aanpak.

08.30 - 'Consument koos vaker voor A-merken in coronajaar 2020'

Grote A-merken hebben extra geprofiteerd van de enorme verkoopstijgingen in supermarkten in het eerste jaar van de coronacrisis. Volgens marktonderzoeker IRI Nederland gingen merken als Unox, Lay's en Hertog Jan veel vaker langs de kassa, waardoor ze over de gehele linie huismerken in omzetgroei overtroffen.

De onderzoekers merken op dat er bij de houdbare producten en diepvriesartikelen in de supermarkt meer A-merken bestaan dan bij de verse producten, waarin vooral de huismerken dominant zijn. Dat zou ook verklaren waarom de honderd grootste merken met 10,7 procent een sterkere omzetstijging lieten zien dan de markt als geheel. Die dikte in de meetperiode maar met 8,2 procent aan.

06.00 - Burgemeesters vergaderen digitaal over corona-aanpak

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vergaderen vandaag digitaal over de huidige corona-aanpak. Oorspronkelijk zou minister-president Mark Rutte aanschuiven bij het beraad, samen met een aantal andere bewindslieden, maar dat is zeker een week uitgesteld.

Met name de routekaart voor mogelijke versoepelingen en het heropeningsplan staan op de agenda.

06.00 - 'Fors minder Duitse coronabesmettingen gemeld'

Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland is fors lager dan een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft maandagochtend 9.872 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Een dag eerder werden 17.176 nieuwe gevallen gemeld, tegenover ongeveer 20.472 op zaterdag.

Bondskanselier Angela Merkel voert inmiddels de druk op de Duitse deelstaten op om zich aan een afgesproken aanscherping van de coronamaatregelen te houden. Dat is volgens haar nodig om het snel stijgende aantal nieuwe corona-infecties terug te dringen, zei ze zondagavond in een interview bij ARD.

06.00 - Avond4daagse opnieuw vanuit huis

Net als vorig jaar gaat de Avond4daagse door het coronavirus niet in de gebruikelijke vorm door. Wel kunnen wandelaars ook dit jaar vanuit hun eigen huis verschillende routes lopen van 2,5, 5 of 10 kilometer. Dat kan met de app die de Koninklijke Wandel Bond Nederland heeft ontwikkeld.



Vorig jaar liepen ongeveer 60.000 kinderen de Avond4daagse vanuit huis mee. Dit jaar hoopt de organisatie op meer, zegt een woordvoerder, die ook laat weten dat volwassenen de app goed kunnen gebruiken. Inschrijven voor de Avond4daagse kan met ingang van vandaag op www.avond4daagse.nl. Deelnemers krijgen dan de app toegestuurd, waarmee ze vanaf vandaag tot 30 juni dagelijks uit drie verschillende routes kunnen kiezen die de app heeft gegenereerd. Wie de vier dagen binnen twee weken volbrengt, krijgt een medaille thuisbezorgd.

06.00 - Er werden zondag 1271 nieuwe besmettingen vastgesteld

