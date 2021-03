Politie zoekt beelden 'asociale rally' waardoor wielrenners gewond raakten

Wachten op privacy instellingen... De ravage op de Loonse Hoek in Loon op Zand is groot (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 De ravage op de Loonse Hoek in Loon op Zand is groot

De politie doet een extra oproep voor beelden van het verkeersongeluk in Loon op Zand en de rally die hieraan voorafging. Het onderzoek naar het ongeluk waarbij twee wielrenners gewond raakten, is in volle gang

De twee wielrenners zijn zondag rond de middag geraakt door twee auto's. De slachtoffers zijn een 73-jarige man uit Kaatsheuvel en een 60-jarige vrouw uit Sprang-Capelle.

De bestuurders van de twee auto's zijn opgepakt. Het gaat om een 28-jarige Amsterdammer en een 22-jarige man uit Utrecht.

'Rally met compleet asociaal rijgedrag'

Uit het onderzoek van de politie blijk dat de aangehouden bestuurders samen met anderen een 'georganiseerde toerrit' maakten. Diverse getuigen lieten aan Omroep Brabant weten dat het een 'soort rally leek met compleet asociaal rijgedrag'.

Volgens ooggetuigen waren die bestuurders elkaar aan het inhalen. Tijdens zo'n manoeuvre zou een van die auto's geslipt zijn en de wielrenners hebben geraakt.

Remsporen

"De remsporen zijn honderden meters lang", liet een ooggetuige - die spreekt over 'sportieve auto's' - weten. Van een van de auto's brak een wiel volledig af.

Een van de wielrenners belandde door de aanrijding tegen een hek. Zijn fiets werd over het hek een weiland in gekatapulteerd.

Van een van de geraakte fietsen in Loon op Zand is weinig over (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.