Man mishandelt tienermeisje en neemt agent in nekklem: anderhalf jaar cel

De man uit Boxmeer die een agent in een nekklem nam en een tienermeisje mishandelde, moet anderhalf jaar naar de gevangenis. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.

De man viel de agent aan in november vorig jaar. Toen die bij de man aan de deur kwam om hem aan te houden, reageerde de man direct agressief. Hij nam de agent in een nekklem. De agent zei in een verklaring aan de rechtbank dat hij door ademnood in paniek raakte. De rechtbank vindt het een poging tot doodslag.