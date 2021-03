Verkeer kan weer over de Erpsebrug na ongeluk op N279

De beschadigde Erpsebrug (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

De N279 is maandagavond en een deel van de maandagnacht afgesloten geweest na een ernstig ongeluk bij Veghel. Alleen bij de afslag over de Erpsebrug was er nog tot het middaguur een stremming. Een auto was hier maandagavond tegenaan gereden.

De bestuurder was een van de automobilisten die op deze route tussen Roermond en Den Bosch waren gaan keren na het ongeval. Er had zich namelijk snel een enorme file gevormd met gevolgen tot bij Beek en Donk.

Het scheepvaartverkeer heeft geen last gehad van de kapotte brug. Die bleef namelijk open staan. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat was een geleiderail van de Erpsebrug beschadigd. Het euvel was sneller dan verwacht verholpen.

Vier gewonden

Bij het ongeluk bij Veghel dat aan het eind van de middag ontstond, botsten een wagen, een vrachtwagen en een bestelbus op elkaar. Hierbij raakten vier mensen gewond. Drie van hen zaten bekneld in de bakwagen. Ook de bestuurder van de vrachtwagen raakte gewond. De vier slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Wat ze mankeren, is nog onduidelijk.

Na het ongeluk schaarde de vrachtwagen en werd de N279 in beide rijrichtingen afgesloten. Binnen de kortste keren ontstond er een lange file.

Beelden van het ongeluk:

