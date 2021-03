Klaas Otto terug uit Dubai voor proces, OM vraagt vrijspraak

Otto op het strand in Dubai (foto: screenshot Insta Klaas Otto) vergroot

Klaas Otto hoeft niet de cel in, als het aan de officier van justitie ligt. Hij zou opdracht hebben gegeven een lid van motorclub No Surrender af te tuigen. Maar er is te weinig bewijs zegt de officier van justitie.

Otto ontkende altijd alles. "Het is complete lariekoek". Zijn rechtszaak begon dinsdag. “Ik snap niet wat ik hier zit te doen", zei Otto (53). Hij legde opnieuw geïrriteerd uit dat hij al jaren last heeft van 'manipulaties' van het openbaar ministerie.

Aftuigen

Met nog vier andere mannen wordt Otto verdacht van een zware mishandeling. Dat was in mei 2016 tijdens een uitvaart in Bergen op Zoom. Vier leden van motorclub No Surrender zouden een kameraad het ziekenhuis in hebben geslagen. Dat gebeurde in een bosgebied bij de begraafplaats aan de Mastendreef net buiten de stad. Dat moest van Otto, zegt het openbaar ministerie.

Babbelen

Liplezers bekeken voor de politie de camerabeelden van die dag, onder meer op de Grote Markt in Bergen op Zoom. De specialisten zagen Otto kletsen met allerlei leden, onder wie de verdachten van de mishandeling. “Dat je babbelt met allerlei leden, dat snap ik ook wel”, zei de officier van justitie. Maar waar dat over ging?

"Dat hij heeft geweten van de zware mishandeling wordt door mij niet betwijfeld”, zei de officier. “Maar ik ga hier niet lopen gissen". Volgens de officier is er simpelweg te weinig bewijs dat Otto er iets mee te maken had. Hij was steeds op de uitvaart, blijkt uit getuigenverklaringen en beelden van bewakingscamera's. De vier mannen waren wél even weg, voor de mishandeling, denkt de officier van justitie.

Vakantie

Toen de rechtszaak vorige week begon kwam Otto niet opdagen. Er werd geheimzinnig over gedaan en het was iets medisch waardoor hij niet naar huis kon vliegen, was de boodschap van zijn advocaat.

De rechtszaak tegen de vier andere mannen ging wel gewoon door. Er werd tot vier jaar cel geëist.

Nu blijkt dat Otto in Dubai zat. Volgens zijn account was hij sinds 9 maart aan de Perzische Golf. Uit de foto's lijkt het op een vakantie maar Klaas heeft het ook over een training.

Lamborghini

Hij filmt zichzelf ook achter het stuur van een Lamborghini. Geen woord nog over medische problemen. Na dik tien dagen in Dubai - op 20 maart- verschijnt de volgende post waarin duidelijk wordt dat er iets aan de hand is.

(foto: screenshot) vergroot

Twee dagen later moest hij voor de rechter verschijnen maar hij kwam niet. Sinds zondag is de Bergenaar weer thuis. Voor zover bekend mocht Otto gewoon Europa uit en ook op vakantie.

Toen de officier van justitie hem dinsdag vroeg hoe het nu met hem gaat wilde hij er weinig over zeggen. "Niet helemaal goed natuurlijk". Van de Bergenaar is bekend dat hij kampt met hartklachten en oogklachten.

Cel

Otto heeft de voorbije jaren bij elkaar al zo'n tien jaar cel gekregen. Een groot deel voor witwassen heeft hij uitgezeten en wacht op hoger beroep. Afgelopen najaar werd hij veroordeeld voor leiding geven aan een misdaadorganisatie (No Surrender MC) en beïnvloeding van getuigen. En daarnaast wil het OM hem voor drie miljoen euro kaalplukken.

