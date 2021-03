Bibian Mentel vocht net als Thijs Kroezen tegen botkanker: 'Intense klik'

Bibian Mental. (Foto: ANP) Thijs Kroezen. (Archieffooto: Floyd Aanen) Volgende Vorige vergroot 1/2 Bibian Mental. (Foto: ANP)

Thijs Kroezen uit Breda leerde Bibian Mentel een jaar of zeven geleden kennen en er was meteen een 'intense klik'. Allebei sportief en allebei in gevecht tegen botkanker. "Het voelde meteen vertrouwd", vertelt de 26-jarige Thijs. De drievoudig olympisch kampioene snowboarden overleed maandag op 48-jarige leeftijd.

"Ze was lief, tot in het diepste in haar vezels. En bovenal een inspiratiebron, iemand die niet bij de pakken neer ging zitten en altijd bleef kijken naar de mogelijkheden die er waren. De verhalen van Bibian en van mij lijken een beetje op elkaar en we kwamen elkaar ook steeds vaker tegen". zegt Thijs. "In het ziekenhuis, waar we behandeld werden door dezelfde artsen, bij lezingen of tijdens sportwedstrijden."

Thijs was nog maar 14 toen hij veel last kreeg van zijn schouder. Het bleek een agressieve vorm van botkanker te zijn. Zeven keer opnieuw keerde de kanker terug en moest hij geopereerd worden. En keer op keer knokte hij terug.

"Ik wil iedereen laten zien dat het leven niet stopt met een lichamelijke uitdaging."

Sinds twee jaar zet de Bredanaar zich in voor de Mentelity Foundation. Bibian richtte deze stichting op om mensen met een fysieke uitdaging, vooral kinderen en jongeren, te helpen kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

"Toen ik de vacature zag, wist ik meteen dat ik moest reageren", vertelt Thijs, die zelf als keeper in het doel staat bij het Nederlands Amputatieteam. Dat doet hij met één arm, want twaalf jaar geleden moest de arm worden geamputeerd in zijn strijd tegen kanker. "Sport is zo belangrijk voor je ontwikkeling. Ik wil iedereen laten zien dat het leven niet stopt met een lichamelijke uitdaging. Er kan veel meer dan mensen vaak denken."

"Ze keek naar wat ze kon, met een hele realistische blik."

En daarmee is Bibian zijn grote voorbeeld. "Ze keek naar wat ze kon, met een hele realistische blik. Iedere keer wilde ze het beste van de dag maken. Met zorgen ga je de wereld niet redden, dat was haar motto. Maar ze was ook moeder en echtgenoot en natuurlijk was er verdriet."

Voor Thijs is een van de grootste sporters verloren gegaan, een boegbeeld wat motivatie betreft. "Ze heeft ons laten zien hoe je op een waardige manier afscheid neemt en tegelijkertijd positief kunt blijven, hoewel het verdriet er absoluut mag zijn. Het klinkt misschien cliché, maar ze zag altijd mogelijkheden en ging niet bij de pakken neerzitten. Alle kansen pakken, zeker als je weet dat je tijd schaars is."

"Eigenlijk ging het nog best goed met haar."

Afgelopen week nog had hij nog mooie, intense gesprekken met Bibian. Hij vertelde haar daarbij ook dat de kanker hem onlangs voor de achtste keer om de oren heeft geslagen, ondanks zijn constante geknok. Dit keer gaat het om uitzaaiingen in de longen.

"Eigenlijk ging het nog best goed met haar", zegt Thijs. "Er stond zelfs nog een afspraak in het ziekenhuis gepland. Natuurlijk wisten we dat het eindig was, maar iedereen ging er vanuit dat het een kwestie was van maanden. Dat het binnen twee, drie dagen bekeken zou zijn, dat had ik niet verwacht."

"Het is heel verdrietig, maar nu moeten we het gaan uitvogelen zonder haar."

Thijs blijft positief, zoals ook Bibian zou hebben gedaan. "Ik vind het een eer dat ik haar instelling, haar nalatenschap, mag doorvoeren. Mensen inspireren zodat ze zien wat er allemaal mogelijk is, hoe uitzichtloos een situatie soms ook lijkt. Het is heel verdrietig, maar nu moeten we het gaan uitvogelen zonder haar."

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.