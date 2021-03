Vier actievoerders opgepakt bij beëindigen van blokkade bij Vion

Zeven sympathisanten van Sluit VION! blokkeerden sinds dinsdagmiddag het slachthuis van Vion in Boxtel. Er konden geen dieren naar binnen worden gebracht, aldus een woordvoerster van de politie. Om die reden is de demonstratie beëindigd.

De demonstranten voerden actie uit solidariteit met de arbeiders in de slachterij, die volgens hen te lijden hebben onder slechte werk- en woonomstandigheden en daardoor ook met meer coronabesmettingen.

'Vion draagt bij aan uitbraken'

"En dit terwijl het doden en consumeren van dieren verre van essentieel is en zelfs bijdraagt aan uitbraken zoals deze", aldus één van de betogers. De actiegroep Sluit VION! eist dat Vion per direct de vestiging in Boxtel dicht doet en alle werknemers een goede, veilige en gezonde woonplek verstrekt.