D66 en GroenLinks stellen Kamervragen over Van Rooi Meat en Vion

Zowel D66 als GroenLinks hebben vragen gesteld aan het kabinet over de situatie bij Van Rooi Meat. Omroep Brabant bracht eerder naar buiten dat de slachterij na de gedwongen coronasluiting in juni veel meer mensen aan het werk liet dan was afgesproken, maar de veiligheidsregio vond het niet nodig om in te grijpen.

Malini Witlox Geschreven door

Paul Smeulders en Laura Bromet van GroenLinks vragen aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat ze ervan vinden dat de slachthuis geen straf kreeg.

"Had het bedrijf niet gesloten moeten worden toen bleek dat er teveel mensen aan het werk waren? Wordt er bij slachterijen soepeler omgegaan met de regelgeving om ze niet in de problemen te brengen? Wat zouden de gevolgen voor veehouders zijn als meerdere slachterijen de deuren moeten sluiten? ", luidt een deel van de vragen.

Tjeerd de Groot en Marijke van Beukering-Huijbregts van D66 stellen vergelijkbare vragen aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid. Ook gaan deze parlementariërs in op de situatie bij slachthuis Vion.

"Waarom mocht Vion openblijven van de veiligheidsregio toen bleek dat de meeste positief geteste medewerkers klachten hadden? Welke actie is ondernomen toen bleek dat Vion haar afspraken niet na kwam? "

Uit een verslag van de veiligheidsregio bleek eerder dat er verschillende redenen meespeelden om Vion open te houden en Van Rooi eind mei te sluiten. Bij Vion wordt vooral geslacht, Van Rooi Meat verpakt en verwerkt ook vlees. De besmettingen bij Van Rooi Meat waren meer over het hele bedrijf verspreid. Met Van Rooi Meat waren bovendien 'heel slecht afspraken te maken', zo staat in een verslag.