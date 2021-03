Echtpaar rijdt op goed geluk naar priklocatie en wordt meteen gevaccineerd

Foto ter illustratie, niet de man uit het verhaal (beeld: ANP/Jeffrey Groeneweg). vergroot

Anneke Hagedoorn en haar man Ton (77 en 79) uit Rosmalen, zijn op 15 maart zonder afspraak gevaccineerd op de priklocatie in de Brabanthallen in Den Bosch. Onder het mom van 'wie niet waagt, die niet wint' bezochten ze de locatie en tot hun verbazing kregen ze snel een vaccin aangeboden door de GGD.

“Mijn man had een uitnodiging gekregen om een afspraak te maken, ik nog niet. Ik heb gebeld of we samen geprikt konden worden, maar ik was nog niet aan de beurt. Toen bleek dat we bij Brabanthallen en andere locaties in de buurt eind april of begin mei pas aan de beurt zouden zijn. Dat vond ik wel laat. Maar we kregen het aanbod om af en toe te bellen met de vraag of er niemand uit was gevallen", legt ze uit.

"Toen zei iemand: ‘Als u wilt, kan het ook meteen’."

Ze besloot het er niet bij te laten zitten. “Ik zei tegen mijn man: ‘Kom, we rijden naar de Brabanthallen en kijken of we daar iets wijzer worden’. We gingen niet omdat we dachten dat we dan geprikt konden worden, maar wie niet waagt die niet wint. Ik gaf ter plekke duidelijk aan dat we geen afspraak hadden en we werden vriendelijk ontvangen. Ik heb alles verteld en toen zei iemand: ‘Wacht maar een ogenblikje’."

Ze spraken verschillende mensen en kregen te horen dat er in het systeem van de GGD stond dat ze op 19 april een afspraak hadden, maar daar wisten ze zelf nog niks van. "Toen zei iemand: ‘Als u wilt, kan het ook meteen’. Nou, dat wilden we wel. Heel graag zelfs", vertelt Anneke.

"Medewerkers hebben aangenomen dat ook dit echtpaar een afspraak had."

De GGD zegt dat ze te maken had met een computerstoring. “Medewerkers van de GGD Hart voor Brabant hebben uit klantvriendelijkheid alle mensen gevaccineerd die binnen stonden en die wel een afspraak hadden. Medewerkers hebben aangenomen dat ook dit echtpaar een afspraak had omdat er een vervallen afspraak stond rond datzelfde tijdstip”, legt een woordvoerder uit.

De GGD betreurt het en zegt dat het hier om een uitzonderlijke situatie gaat. "Gelukkig bleek dit een kortdurende storing”, stelt de GGD.

"Ik voel mij er niet schuldig over."

Hoewel het echtpaar erkent dat het vreemd is dat ze geprikt zijn zonder afspraak, zijn we er wel heel blij mee. “We zijn bijzonder aardig en vriendelijk geholpen. Op 12 april krijgen we onze tweede Pfizer-prik.”

Anneke en Ton vinden niet dat ze voorgedrongen zijn. “Je bent een echtpaar en je wilt samen geprikt worden. Dus of het half maart of twee weken later was... wat maakt het uit? Ik voel mij daar niet schuldig over.” Toch wil ze anderen ook niet aansporen om hetzelfde te doen: “Ik denk dat we een beetje geluk hebben gehad omdat het niet druk was."

"We roepen mensen op niet spontaan langs te komen.

De GGD roept mensen op niet te bellen voor een afspraak zonder uitnodiging of spontaan langs te komen. "Er vindt altijd controle plaats op basis van een legitimatiebewijs en een controle in het systeem op de afspraak, gekoppeld aan iemands BSN.”

