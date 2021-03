Duikploeg vindt vuurwapen waar maandag in Den Bosch uren naar werd gezocht

Het vuurwapen waar de politie maandag bij de IJzeren Vrouw in Den Bosch uren naar zocht, is gevonden. Dat lukte dankzij de inzet van een duikteam van de politie.

Terwijl de man werd gecontroleerd, liep de vrouw richting het water. Even later hoorden de agenten een plons. Daarop werd een duikploeg opgeroepen om in het water naar het wapen te zoeken. De 32-jarige vrouw bleek verder een patroonhouder bij zich te hebben.