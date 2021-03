Het leven van ex-alcoholist Steven (56) heeft weer zin dankzij Emmaus

Wachten op privacy instellingen... Steven van Dijk is een van de vaste bewoners van Emmaus in Langeweg (Foto: Erik Peeters) Volgende Vorige vergroot 1/2 Emmaus redde Steven's leven

Er zijn maar weinig mensen die nog nooit gesnuffeld hebben tussen de spulletjes van Emmaus in Langeweg. De sociale kringloopwinkel is wereldberoemd in West-Brabant. Maandag bestaat Emmaus vijftig jaar. Terwijl voor de bezoekers het voormalig klooster geldt als een koopjesparadijs, is het voor de bewoners de plek die voor hen het verschil maakt. Een van hen is de 56-jarige Steven van Dijk.

Stichting Emmaus vangt sinds 1971 dak- en thuislozen op zodat ze een nieuwe start kunnen maken. In het voormalige kapucijnenklooster in Langeweg kunnen ze samen de vrijwilligers meewerken in het kringloopbedrijf. Een van de vijftien vaste bewoners is Steven. Hij werkt in de elektrawinkel van Emmaus. Na een ingewikkelde jeugd en problemen met zijn gezondheid, raakte hij verslaafd aan alcohol waardoor hij alles verloor.

"Emmaus heeft mijn leven gered en nu kan ik zelfs andere mensen helpen."

In 2013 kwam Steven bij Emmaus terecht, eerst in Utrecht en later in Langeweg. "Ik was echt alles kwijt, mijn vrienden en het contact met mijn kinderen. Ik had één zak met kleding en een berg schulden." Inmiddels heeft de Utrechter zijn leven weer op de rails. "Emmaus heeft mijn leven gered en nu kan ik zelfs andere mensen helpen", zegt Steven.

Steven is een van de mensen die aan bod komt in het speciale jubileumboek 'Mensen maken Emmaus'. In het boek geven vijftig bewoners, vrijwilligers en bezoekers een indringende inkijk in de gemeenschap. Maar het boek vertelt ook het verhaal over vijftig jaar historie van Emmaus in Langeweg.

"We zijn hier begonnen als een wat alternatieve gemeenschap die aansloot bij de tijdsgeest van 1971. In de loop van de jaren zie je dat we ons steeds meer zijn gaan ontwikkelen naar een sociale onderneming die zakelijker en doelgerichter is", legt algemeen coördinator Fred Huneker uit.

"Het aantal daklozen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld en wij zitten structureel vol."

Het jubileum is voor Emmaus ook aanleiding om van start te gaan met de fondsenwerving voor een flinke uitbreiding van de woon-werkgemeenschap. Zo moet er een nieuwe werkplaats komen met daarboven vijf nieuwe woningen voor daklozen. Fred Huneker: "Ik zie zeker een toekomst maar vooral een enorme noodzaak voor onze gemeenschap. Het aantal daklozen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld en wij zitten structureel vol. Ik vind het daarom ook onze taak om de overheid te blijven aansporen om dakloosheid tegen te gaan."

Steven van Dijk heeft zijn draai gevonden bij Emmaus en is vast van plan om nog lang te blijven. "Hier word ik niet in hokjes ingedeeld. Hier kan ik zijn zoals ik ben."

