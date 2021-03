Peter Gillis zegt dat arbeidsmigranten binnen vier weken moeten vertrekken

De arbeidsmigranten die op vakantiepark Prinsenmeer wonen, moeten binnen vier weken vertrekken. Peter Gillis, eigenaar van de Oostappen Groep Vakantieparken, laat dat deze week nog weten aan de uitzendbureaus waar de migranten voor werken.

Dat zegt Gillis tegen Omroep Brabant. De gemeente had eerder al een dwangsom van een half miljoen euro opgelegd. Omdat Gillis niet van plan was die meteen te betalen, zou er over vier weken een boete van 250.000 euro per week overheen komen voor een periode van tien weken, werd vandaag bekend.