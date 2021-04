Partij harddrugs gevonden in trailer Oudenbosch

Bij een controle op een bedrijventerrein vlakbij Oudenbosch, is een partij harddrugs in een container gevonden. Het gaat om heroïne en cocaïne. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd, meldt de politie.

De trailer was onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. De politie wil zolang het onderzoek loopt niet zeggen om hoeveel drugs het ging of waar die exact is gevonden. Ook is niet duidelijk of het een toevalstreffer was of dat er een tip is gegeven.