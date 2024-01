'Beer' van Parijs-Dakar Jan de Rooy (80) overleden

Jan de Rooy is overleden. De voormalige rallyrijder, winnaar van de Dakar Rally en transportondernemer, overleed dinsdag in zijn woonplaats Middelbeers. Hij was 80 jaar oud.

"Na een heel kort ziekbed is ons pap, man en opa vredig ingeslapen en herenigd met grote liefde Annie. Tachtig jaar is hij mogen worden. Hij heeft zich 65 jaar lang ingezet voor ZIJN transportbedrijf De Rooy, dat vorig jaar het honderdjarig jubileum vierde", laat het familiebedrijf weten in een reactie.

De regio Eindhoven is een van zijn markantste transportondernemers verloren. Jan de Rooy werd geboren in Eindhoven op 19 februari 1943. Zijn vader Graad leidde toen al jaren het transportbedrijf dat Jan, toen 22 jaar oud, in 1965 overnam. Hij had destijds veertien trucks en dat werden er uiteindelijk vierhonderd. Ook zijn broer Harry ging de transportwereld in en startte De Rooy Logistics dat nog altijd onderdelen vervoert voor de DAF-fabrieken.

Rallycross

Dat is is ook waar de meeste mensen Jan de Rooy van kennen: het racen in DAF's. Hij begint in 1969 met rallycrossen, niet in vrachtwagens, maar auto's. De Rooy wist vooral in zijn DAF 55 meerdere Nederlandse titels en internationale podiumplekken te behalen tot hij op verzoek van DAF zelf in 1982 de overstap maakte naar de vrachtwagens.

De fabrikant wilde dat Jan meedeed aan Parijs-Dakar, een woestijnrace dwars door Afrika naar de Senegalese hoofdstad Dakar. Daar kreeg hij al snel de bijnaam ‘De Beer’ en dat sloeg niet alleen op zijn forse postuur. Onverschrokken en uiterst behendig joeg hij zijn omgebouwde vrachtwagens steeds harder door de woestijn.

Rallywinnende trucks

De Rooy bouwde bijzondere vrachtwagens voor de woestijnrally. Zo maakte hij van twee trucks één, maar wel met twee motoren en twee cabines: de dubbelkop in 1984. Werkelijk menens werd het na de introductie van DAF Turbo Twin ll in 1986, een vrachtwagen met twee motoren die samen ruim 1000 pk leverden.

In 1987 werd hij daarmee winnaar van het vrachtwagenklassement. Zijn voorsprong op de nummer twee in die klasse was maar liefst 14 uur. In het algemeen klassement werd De Rooy zelfs elfde, tussen de rallyauto's. Dat smaakte naar meer, want de coureur uit Son wilde de strijd aan met de rallyauto's.