Coronanieuws: 'Huisartsen vinden vaccinatie veel te stroperig gaan'

15.32

Dat is het hoogste peil sinds begin januari. Gemiddeld zijn er 7439 positieve tests per dag geregistreerd. In de week tot aan woensdag stond het gemiddelde op 7413 gevallen, tot aan dinsdag was het gemiddelde 7400. In de afgelopen weken was het gemiddelde juist fors opgelopen. Nederland komt wel voor de 200e achtereenvolgende dag boven de zogeheten signaalwaarde uit.