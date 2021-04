Brabantse ziekenhuizen: ‘We zullen weer gewone zorg moeten afschalen’

Bart Berden (Foto: Omroep Brabant) vergroot

De Brabantse ziekenhuizen zijn bezorgd over de oplopende coronacijfers. Een kwart van de gewone zorg gaat inmiddels niet door en dat neemt de komende tijd waarschijnlijk verder toe. Het aantal intensive care-bedden is opgeschaald naar 200. Dat zegt voorzitter Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) tegen Omroep Brabant.

Wekenlang was de coronasituatie in de Brabantse ziekenhuizen stabiel, al bleef de druk op corona-afdelingen ondanks de strenge lockdown constant hoog. Sinds twee weken is dat anders. Niet alleen nam het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen rap toe richting de 400. Ook liggen er met 109 de meeste coronapatiënten op de intensive cares sinds de eerste golf in het voorjaar van 2020.

Geen fijne statistieken. Zeker met het oog op besmettingscijfers die ook in de lift zitten. Want de stelregel is: hoe meer corona-infecties nu ontdekt worden, hoe hoger het aantal ziekenhuisopnames over een week of twee. En dus maakt Berden zich als ziekenhuisbestuurder wederom zorgen.

Volle intensive cares

“Momenteel zijn 200 intensive care-bedden in onze provincie operationeel, terwijl we er normaal gesproken 120 hebben. We hebben dus enorm uitgebreid. Het verschil met de eerste golf is dat we nu ook veel niet-coronazorg doen. Daardoor liggen zowel de corona- als niet-corona ic’s bijna helemaal vol. Dat baart ons zorgen”, aldus Berden.

Al zouden de ziekenhuizen nog zo graag willen: coronazorg opschalen zonder gewone zorg af te zeggen, kan volgens Berden niet. “We zullen kritische keuzes moeten maken. Nu is 25 procent afgeschaald. Ter vergelijking: tijdens de tweede golf was dat 60 procent. Het gaat om mensen die we niet weer willen laten wachten.”

Eerste vaccinatie-effect

Voorspellen hoeveel zorg de ziekenhuizen extra moeten afzeggen, kan Berden niet. “We denken dat ook komende week het aantal opnames weer met 10 procent stijgt. Maar ik weet niet waar we precies op uitkomen. Dat heeft ook te maken met hoe snel we mensen vaccineren.”

Laat dat nou net een punt van discussie zijn. Volgens veel critici wordt er te langzaam geprikt. En ook Berden is er niet gelukkig mee. Ook al werd in februari al duidelijk dat met vaccineren alleen, Nederland niet aan een derde golf zou ontkomen.

Wel zijn de eerste vaccinatie-effecten ook in de ziekenhuizen zichtbaar. Veel 80-plussers zijn ingeënt tegen het coronavirus. Van hen liggen er minder op de intensive care dan voorheen. Met mensen tussen de 55 en 80 jaar, liggen daar nu wat jongere mensen. Het klinkt misschien gek om dat positief te noemen, maar dit bewijst volgens de ROAZ-voorzitter dat vaccineren werkt. Berden: “We willen dus dat het priktempo omhoog gaat.”

'Zon is killing voor het virus'

Hoe kunnen we – met een besmettelijkere coronavariant die rondgaat - er naast vaccineren dan tóch voor zorgen dat de druk op ziekenhuizen en andere zorg afneemt? Berden noemt twee dingen. “Het weer wordt beter. Zon en hogere temperaturen zijn killing voor het virus. Dat effect is krachtig.” Maar belangrijker: “Ons beter aan de regels houden, ook al vinden we dat moeilijk.”

Al met al is het geen fijne paasboodschap, vlak voor wéér een weekend dat we normaal gesproken zo graag samen vieren. Berden: “We zullen ons moeten aanpassen. Al is er licht aan het einde van de tunnel in het feit dat vaccineren een effectieve strategie is.”

