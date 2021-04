Coronanieuws: iets minder coronapatienten in de Brabantse ziekenhuizen

Volgens de studie voorkomen vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna verspreiding voor een groot deel (archieffoto) vergroot

Ook deze 1e april houden we je op de hoogte van al het belangrijkste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Er liggen momenteel 373 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Klanten vergeten steeds vaker afspraken bij winkels.

Uit onderzoek van het Amerikaanse RIVM blijkt dat je na vaccinatie het coronavirus ook niet meer kan overdragen aan anderen.

12.20 uur - Zomercarnaval Rotterdam uitgesteld tot 2022

Het Zomercarnaval in Rotterdam is verplaatst naar juli 2022. De organisatie van Rotterdam Unlimited laat weten af te zien van de in Ahoy geplande coronaproof straatparade van dit jaar omdat er weinig animo voor was. Begin maart maakte de organisatie nog bekend de gratis straatparade van het festival niet zoals gewoonlijk in de binnenstad te houden, maar deze naar binnen te verplaatsen in de arena van Rotterdam Ahoy.

Liveblog

11.43 373 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen Er liggen momenteel 373 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Dat zijn er 13 minder dan een dag eerder. Het afgelopen etmaal werden 46 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Daar tegenover staat dat 44 patiënten uit de ziekenhuizen werden ontslagen. Elf patiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen en tien patiënten zijn overleden. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

11.33 Nieuwe vaccinatielocatie in Waalwijk Er komt een nieuwe vaccinatielocatie van de GGD in de gemeente Waalwijk. Aan de Gompenstraat, op een industrieterrein langs de A59, opent de nieuwe locatie op dinsdag 13 april. Het is de achtste vaccinatielocatie van GGD hart voor Brabant.

10.13 Europa vaccineert 'onacceptabel traag', zegt WHO De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft kritiek geuit op de vaccinatiecampagnes in Europese landen. Die komen veel te traag van de grond, zegt regiodirecteur Hans Kluge. Hij noemt dat onacceptabel en pleit ervoor 'iedere dosis die we op voorraad hebben' onmiddellijk te gebruiken. Ook moet de vaccinproductie volgens hem omhoog. Kluge waarschuwt dat de huidige vaccinatiecampagnes mensen en overheden een 'vals gevoel van veiligheid' kunnen geven. De WHO noemt de situatie in Europa 'zorgelijker dan we in maanden hebben gezien'. Het virus zou weer sneller om zich heen grijpen binnen alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van mensen boven de tachtig. Ouderen worden vaak met voorrang gevaccineerd en dat lijkt nu positieve gevolgen te hebben.

8.25 Werkgelegenheid Zuidoost-Brabant minder hard geraakt dan landelijk De werkgelegenheid in het zuidoosten van Brabant is minder hard geraakt dan landelijk. Door corona daalde in 2020 het aantal werknemersbanen landelijk met 96.000. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. In de periode van september 2019 tot en met september 2020 daalde het aantal banen van werknemers in Zuidoost-Brabant met 1.400 tot 239.800. De afname van banen in Zuidoost-Brabant ligt in die periode met 0,6 procent onder het landelijk gemiddelde van 1,2 procent. De afwijking in Zuidoost-Brabant komt vooral door de sterke industriële sector en de beperkte aanwezigheid van cultuur, sport en recreatie en de reisbranche. Er zijn goede kansen op werk in zorg & welzijn, openbaar bestuur en onderwijs. Ook sectoren als bouw, financiële diensten en ICT zagen in het afgelopen jaar hun werkgelegenheid toenemen in Zuidoost-Brabant.

7.58 'Na vaccinatie kun je coronavirus ook niet meer overdragen' Als je bent gevaccineerd tegen het coronavirus, kun je het virus ook niet meer overdragen aan anderen. Dat blijkt uit een studie van Centers for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse RIVM. Dat meldt het AD. Volgens de studie voorkomt inenting met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna verspreiding van het coronavirus voor een groot deel. Na de eerste prik daalt de besmettingskans binnen twee weken met 80 procent, na de vereiste tweede prik zelfs met 90 procent. "Of de bescherming van de vaccins volgend jaar even groot is, moet blijken", zegt immunoloog Ger Rijkers van het Elisabeth TweeSteden-ziekenhuis in Tilburg tegen het AD. "Dat geldt al ook voor de 80 procent bescherming na de eerste doses vaccin. Die effectiviteit is slechts gemeten in de korte periode tussen eerste en tweede prik.”

7.57 Jubileumeditie Bospop opnieuw een jaar uitgesteld Voor het tweede jaar op rij verplaatst de organisatie van Bospop het jaarlijkse bluesrockfestival in Weert. De 40ste editie van Bospop moest vorig jaar ook al een jaar worden uitgesteld wegens corona. De nieuwe data zijn nu geprikt op 8, 9 en 10 juli 2022. "De onzekerheden blijven te groot en de voorbereidingstijd is daardoor te kort", laat de organisatie weten. "Op dit moment zijn we druk bezig om het programma zoveel mogelijk door te schuiven naar volgend jaar en dat ziet er goed uit." De gekochte tickets van 2020 of 2021 blijven volgend jaar geldig. Mensen kunnen ook hun geld terugkrijgen. De verkoop van tickets is tijdelijk stilgelegd en wordt op 1 mei hervat.

7.31 Toch publiek welkom bij Songfestival Bij het Eurovisiesongfestival in Rotterdam mag toch publiek aanwezig zijn. Tijdens alle repetities, de halve finales en grote finale in Rotterdam Ahoy in mei wordt per show maximaal 3500 man publiek toegelaten. Dat bevestigt programmamanager Pieter Lubberts, na berichtgeving van De Telegraaf. Hoe het onderzoek van Fieldlab tijdens het songfestival er precies uit gaat zien, moet komende tijd duidelijk worden. Het besluit om toch publiek toe te laten in Ahoy kan wel nog worden teruggedraaid als er een nieuwe piek in de coronabesmettingen komt. Eind april wordt de knoop doorgehakt.

6.45 Klanten komen afspraken bij winkels niet na Steeds meer mensen komen niet opdagen als ze een afspraak hebben gemaakt om te komen shoppen. Inmiddels komt tien procent van de klanten zijn of haar afspraak niet na en dat percentage stijgt, blijkt uit navraag door BNR bij brancheclubs. Bij sommige grote winkels blijft nu al tot een derde van de klanten weg. Aan het begin kwam iedereen gewoon langs, zegt directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), die grote winkelketens als Action, Gamma en MediaMarkt vertegenwoordigt. "Daarna zien we het aantal instorten, elke week met ongeveer een procent." Vooral wanneer klanten relatief anoniem kunnen winkelen laten zij het vaker op het laatste moment afweten. Volgens branche-organisatie Nretail haakt bij een aantal grote winkels zelfs 20 tot 30 procent van de klanten af. De schade loopt naar verluidt in de tientallen miljoenen euro's per week.

